Названы полезные свойства капустного отвара и рецепт его приготовления
Белокочанная капуста — широко распространенный источник полезных свойств и продукт употребления у многих народов мира. Приготовление капусты очень разнообразно, а важность для организма — неоценима.
Вещества, которые содержатся в белокочанной капусте оказывают антиоксидантное свойство, улучшают зрение и работу сердечно-сосудистой системы. При этом важно, что больше всего полезных свойств именно в отваре капусты, чем, если употреблять ее в блюдах.
Названы основные полезные свойства капустного отвара:
Регуляция работы кишечника, что поможет избежать рака толстой кишки; улучшает работу сердца; повышает гемоглобин; способствует очищению организма от токсинов и шлаков; снимает воспаление; является одним из источников энергии; помогает при лечении болезней дыхательных путей.
Для приготовления капустного отвара, Вам необходимо прокипятить пару стаканов воды; добавить туда 2-3 листа капусты и 4-5 веточек петрушки. Кипятить около 7 минут; процедить и остудить. Для вкуса можно добавить несколько капель лимонного сока.
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