Названы полезные свойства капустного отвара и рецепт его приготовления

Специалисты назвали капустный отвар — одним из полезных напитков, который помогает организму защищаться от токсинов и чужеродных организмов. Благодаря своим полезным свойствам, капустный отвар рекомендуют, как средство, вызывающее менструацию. Кроме того, капустный отвар прост в приготовлении, что позволяет использовать его в качестве одного из ключевых продуктов во время диеты.Белокочанная капуста — широко распространенный источник полезных свойств и продукт употребления у многих народов мира. Приготовление капусты очень разнообразно, а важность для организма — неоценима.Вещества, которые содержатся в белокочанной капусте оказывают антиоксидантное свойство, улучшают зрение и работу сердечно-сосудистой системы. При этом важно, что больше всего полезных свойств именно в отваре капусты, чем, если употреблять ее в блюдах.Названы основные полезные свойства капустного отвара:Регуляция работы кишечника, что поможет избежать рака толстой кишки; улучшает работу сердца; повышает гемоглобин; способствует очищению организма от токсинов и шлаков; снимает воспаление; является одним из источников энергии; помогает при лечении болезней дыхательных путей.Для приготовления капустного отвара, Вам необходимо прокипятить пару стаканов воды; добавить туда 2-3 листа капусты и 4-5 веточек петрушки. Кипятить около 7 минут; процедить и остудить. Для вкуса можно добавить несколько капель лимонного сока.