10 минут бега творят чудеса

Исследование показало, что всего 10 минут бега средней интенсивности повышают настроение и укрепляют интеллект. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукуба в Японии.Исследователей заинтересовало функционирование префронтальной коры мозга, которая связана с исполнительными функциями и контролем настроения. Было установлено, что бег усиливает приток крови к этой области. Заниматься бегом для многих людей комфортно и приятно, он не требует специального оборудования или подготовки.Бег задействует целый ряд скоординированных движений, которые заставляют мозг больше думать. С учётом степени исполнительного контроля, который необходим для координации и баланса, движений и толчков во время бега, логично предположить, что в префронтальной коре активация нейронов будет повышаться. И другие функции в этой области выигрывают от роста ресурсов мозга, как предположили исследователи. Науке уже известно о том, что физические нагрузки улучшают психическое и физическое здоровье многими способами, но в отношении психического благополучия проводилось мало исследований, в которых бы осуществлялся анализ конкретных преимуществ бега по сравнению с другими упражнениями вроде езды на велосипеде.26 добровольцев участвовали именно в таком исследовании. Оно показало, что после 10-минутного бега и отдыха время реакции при обработке мозгом различных процессов сокращалось. Участники быстрее реагировали на тесты и сообщали о повышении настроения. Учёные использовали также метод функциональной ближней инфракрасной спектроскопии для оценки усиления кровотока в префронтальной коре