Электричество поможет в лечении ОКР

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Жертвы обсессивно-компульсивного расстройства могут получить помощь от электрической стимуляции мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Брауна в США.Приблизительно 2% всех людей на нашей планете в какой-то период жизни сталкиваются с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), в России их около двух миллионов. Оно проявляет себя несколько маниакальным поведением. К примеру, человек постоянно моет руки, по многу раз в день проверяет, запер ли он дверь, а его голову посещают одни и те же тревожные мысли. Порой расстройство прогрессирует так сильно, что люди не могут выйти из дома, не способны работать и поддерживать нормальные отношения с родными и близкими.И теперь ученые разобрались с тем, какие именно сигналы мозга запускают те самые повторяющиеся действия вроде бесконечных проверок закрытых дверей и выключенных газовых плит. А это поможет воздействовать на данные сигналы с помощью электрических импульсов для того, чтобы нарушить их передачу и предотвратить главные симптомы ОКР.Речь о так называемой глубокой стимуляции мозга, включающей хирургическую операцию по установке электродов в мозг. Ее используют десятилетиями, помогая многим людям, в том числе и с ОКР. Но теперь стимуляция мозга будет более адресной, и начинаться она станет лишь перед самым проявлением симптомов ОКР, либо при наиболее тяжелой их форме. Следовательно, терапия окажется более эффективной.