Что делать с болями в животе и в голове

Некоторые люди на протяжении долгого времени сталкиваются со жгучими болезненными ощущениями в голове, из-за которых им плохо каждый день. Врачи обычно ставят диагноз артрит, но что если к симптомам прибавляется и головная боль?Доктор Элли Кэннон из Великобритании напоминает, что гастрит - это воспаление оболочки желудка, являющееся чрезвычайно распространённым расстройством. Он напоминает постоянное несварение, но симптомы варьируются по уровню тяжести. Некоторые жертвы гастрита также дополнительно ощущают тошноту и жжение в животе, часто сталкиваются с рвотой и дискомфортом после приёма пищи, а у других симптомов нет вообще. Существует масса возможных причин гастрита, иногда он возникает в ответ на употребление в пищу или выпивание различных напитков вроде алкоголя, кофеина, а также кислотной и острой пищи. Курение тоже может спровоцировать гастрит, как и противовоспалительные лекарства.Причиной гастрита бывает стресс, хроническая бактериальная инфекция, а у некоторых гастрит появляется и вовсе без причин. Крайне важно относиться к гастриту серьёзно, поскольку в некоторых случаях он может перетечь в более тяжелые недуги, включая язву желудка и даже опухоли.Для диагностики гастрита обычно не требуется сканирования. Эндоскопия может пригодится для обнаружения воспалительных процессов. Иногда врачи также берут образцы тканей. Эндоскопия - не очень приятная процедура, но если вы действительно длительное время страдаете от болей в животе, а к ним ещё присоединились и головные боли, и вам более 50 лет, то её стоит сделать. В этом возрасте повышается риск рака и других серьёзных болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)