Диетолог Соломатина: кому не следует есть селедку под шубой?

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Популярное в России блюдо новогоднего стола – селедка под шубой – далеко не всегда переваривается без проблем.Пояснениями о том, кому не следует есть селедку под шубой, поделилась эксперт в вопросах диетологии Елена Соломатина.Проблемы с желудком. По словам Соломатиной, наличие хронических болезней пищеварительной системы – это веская причина, чтобы отказаться от известного блюда из селедки. Россиянам, страдающим гастритом, язвой, панкреатитом, нужно прислушаться к совету специалиста. В угощении содержится «большое количество раздражающих ЖКТ ингредиентов».Сердечно-сосудистые заболевания. Сердечникам и гипертоникам данное блюдо также может испортить самочувствие – в нем присутствует слишком много соли.Диабет, лишний вес. Елена Соломатина заметила, что селедка под шубой состоит из компонентов, обладающих высоким гликемическим индексом. Это означает, что их употребление вызывает резкий прирост уровня глюкозы в крови. Такой скачок уровня сахара провоцируют вареные и мелко порезанные картофель, морковь, свекла.«Для людей с лишним весом, сахарным диабетом блюдо не рекомендуется: его ингредиенты повысят сахар и холестерин в крови», - предупредила врач.Больные почки, печень. По словам врача, люди, имеющие проблемы с этими органами, рискуют пострадать из-за возникшего обострения.