Врач назвала «неожиданные» продукты, вызывающие отечность

Диетолог Ирина Караева: сыр и сливки могут стать причиной появления отечности.Малоприятные симптомы отечности обычно принято связывать с употреблением соли, алкоголя и большого количества жидкости. Однако провокаторами отеков, в том числе лицевых, нередко оказываются другие продукты, что для многих людей может стать «неожиданным открытием».«Если вы хотите избежать отечности, стоит отказаться от некоторых продуктов – например, молочных», - сообщила нутрициолог Ирина Караева.Врач пояснила, что молочные продукты содержат лактозу –один из видов сахара. Наряду с солью сахар также обладает способностью задерживать воду в тканях – отсюда и их характерный «опухший» вид.Также к числу «неожиданных» продуктов, способствующих отечности, относятся хлеб, другие изделия из пшеничной муки. Их активное потребление означает, что организм получает высокую дозу глютена (злаковый белок) – это срабатывает как пусковой механизм отеков, поскольку усвоение большого количества глютена замедляет метаболизм, а, значит, и своевременное выведение жидкости.Караева посоветовала людям, которые жалуются на отеки, пересмотреть рацион и исключить из него на время названные продукты. Если это даст противоотечный эффект, значит, их потребление должно строго контролироваться.Отказ от потребления воды и напитков без сахара проблему отечности не решает, подчеркнула специалист, – наоборот, недостаток влаги побуждает тело усиленно ее удерживать.