Кислородная терапия поможет жертвам депрессий

Результаты двойного слепого рандомизированного исследования показывают заметные улучшения у пациентов, получающих дополнительный кислород, а не обычный воздух. Речь идёт о жертвах депрессий.Исследование израильских специалистов показало, что вдыхание большого количества кислорода во время сна значительно снижает симптоматику депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Бен-Гуриона, которые набрали 55 взрослых людей с депрессией и попросили их дышать через специальные трубки во время сна каждую ночь в течение месяца. Около половины добровольцев получали воздух с содержанием кислорода в 21%, а остальные с содержанием кислорода в 35%.Среди пациентов в контрольной группе очень немногие сумели достичь минимального улучшения симптомов депрессии, но в другой группе до 40% добились заметных улучшений. Так, на момент начала эксперимента его участники показывали, в среднем, 15 баллов по шкале оценки депрессии Гамильтона, то есть демонстрировали умеренную депрессию. В контрольной группе результаты почти не изменились во время эксперимента, но средний балл среди получавших кислород неуклонно снижался и падал до уровня лёгкой депрессии.Исследователи подчеркивают, что эксперимент основывался на обычном кислороде, который добывается легко и без особых затрат. Он не получил широкого распространения при борьбе с депрессией в отличие от гипербарических кислородных камер. Последние довольно много стоят и поэтому не имеются в достаточном количестве. Что до кислорода, то он безопасен и доступен по стоимости.