Откуда берётся горький привкус во рту и что с ним делать

Обычно причины довольно безобидны, но бывает, что этот симптом говорит об опасной болезни.1. Сухость во ртуВосприятие вкуса во многом зависит от состава и количества бактерий, которые обитают в полости рта.Слюна с её антибактериальными свойствами снижает число микроорганизмов. Поэтому когда во рту сухо, микробы размножаются активнее. Из-за этого изменяются вкусовые ощущения, в том числе появляется горечь во рту.Что делатьДля начала как следует прополощите рот и выпейте стакан воды. Или пожуйте жвачку без сахара — это поможет увеличить выработку слюны.Чтобы горький привкус не появился снова, постарайтесь пить по стакану жидкости (воды, чая, компота, морса) хотя бы раз в пару часов.2. Плохая гигиена ртаИз-за неё во рту размножаются бактерии, и некоторые из них могут вызвать привкус горечи.Что делатьТщательно почистите зубы ещё раз: потратьте на процедуру не менее 2 минут и воспользуйтесь зубной нитью. В дальнейшем старайтесь следить за гигиеной рта: бактерии могут привести не только к неприятным вкусовым ощущениям, но и к весьма болезненному кариесу.3. Синдром кедрового орехаУ некоторых людей кедровые орехи вызывают любопытную реакцию — в течение двух суток после угощения во рту может появиться горько-металлический привкус. При употреблении других продуктов последний будет только усиливаться. Учёные называют этот эффект синдромом кедрового ореха.Что делатьПодождать. Обычно горечь во рту исчезает сама собой через 2–4 недели.4. БеременностьБеременность часто сопровождается изменениями вкуса. Это вызвано гормональной перестройкой организма, а также реакцией иммунитета и изменениями в составе крови.Обычно будущие мамы жалуются на металлический привкус во рту, однако иногда может появляться чувство горечи.Что делатьПросто переждать. Странные вкусовые ощущения, как правило, возникают только в первом триместре беременности и исчезают к середине срока.5. Побочный эффект лекарствАвторы исследования, опубликованного в журнале Canadian Family Physician, подсчитали, что горечь во рту могут спровоцировать как минимум 250 различных лекарств. В том числе популярные:антибиотики, например тетрациклинового или хинолонового ряда;препараты от гипертонии;диуретики;лекарства от мигрени;миорелаксанты;антидепрессанты — в частности, большинство трициклических;успокоительные и снотворные средства;антигистаминные;различные противовоспалительные, противовирусные и противогрибковые препараты.В каждом случае изменения вкуса происходят по разным причинам. Так, некоторые средства влияют на состав слюны, а другие действуют прямо на мозг и вызывают сбои в областях, которые отвечают за восприятие вкуса.Что делатьЕсли вы подозреваете, что горечь во рту связана с приёмом лекарств, посоветуйтесь с лечащим врачом. Возможно, тот подберёт вам другой препарат без подобного побочного эффекта.6. ИзжогаОна появляется, когда желудочный сок поднимается в пищевод и раздражает его стенки. Чаще всего изжога сопровождается жжением в груди и появлением кисловатого привкуса. Но иногда во рту может горчить.Учтите, что если приступы изжоги повторяются чаще пары раз в неделю, врачи говорят о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние, которое нужно лечить.Что делатьПри подозрении на ГЭРБ нужно обратиться к врачу — терапевту или сразу гастроэнтерологу. Чтобы справиться с изжогой, медик порекомендует вам немного изменить образ жизни: уменьшить объём порций, отказаться от жирной и жареной пищи, не есть перед сном и спать на подушке. Последнее нужно, чтобы голова во время сна находилась выше уровня грудной клетки. Однако иногда справиться с ГЭРБ можно только с помощью лекарств.7. Дефицит цинкаЭто частая причина нарушений вкуса.Почему так, учёные ещё до конца не выяснили. Но есть версия. Известно, что цинк увеличивает концентрацию густина — белка, который нужен организму для обновления вкусовых рецепторов. Когда минерала не хватает, те хуже восстанавливаются и начинают сбоить.В частности, дефицит цинка сказывается на восприятии горького вкуса: тот становится сильнее и отчётливее, из-за чего горчить начинают даже довольно нейтральные продукты.Что делатьПосоветуйтесь с терапевтом. Обычно недостаток цинка можно обнаружить при анализе крови на этот минерал.Если дефицит подтвердится, врач предложит есть больше продуктов с высоким содержанием цинка:фасоль и другие бобовые;красное мясо;моллюски;тыквенные семечки и орехи кешью;тёмный шоколад;сыр.Кроме этого, специалист попробует установить причину, по которой вы испытываете недостаток важного элемента, и поможет скорректировать её.8. Гепатит ВНавязчивый горький привкус во рту может быть одним из ранних симптомов поражения печени — в частности, гепатита В.К другим ранним признакам заболевания относятся:неприятный запах изо рта;потеря аппетита;температура чуть выше 37 °С;тошнота;диарея.Что делатьНе терпеть. Если горечь во рту преследует вас регулярно, и тем более если она сопровождается другими симптомами, постарайтесь как можно быстрее обратиться к терапевту. Врач проведёт осмотр, расспросит вас о других симптомах и, скорее всего, выпишет направление на анализы. В зависимости от их результатов вам назначат лечение.9. Воспалительное либо аутоиммунное заболеваниеВ ответ на воспалительный процесс в организме вырабатываются специфические белки. Один из них, так называемый TNF-?, способен влиять на вкусовые ощущения и вызывать горечь во рту.Что делатьКак и в предыдущем случае, совет один: не терпеть. Регулярно возникающая горечь во рту — повод проконсультироваться с терапевтом, сдать предложенные им анализы и при необходимости начать лечение.