Тест продолжительностью в полчаса спасёт многие тысячи жизней

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Быстрый тест на так называемые супербактерии может спасти огромное число жизней пациентов в больницах. Он быстро покажет, если инфекция имеет резистентность к мощным антибиотикам.Учёные Имперского колледжа Лондона разработали очень быстрый диагностический тест. Он может всего за 30 минут распознать смертельно опасные и имеющие резистентность к лекарствам супербактерии. Вполне возможно, что теперь его будут предлагать пациентам по всей стране, это позволит спасать тысячи жизней ежегодно.Эксперты из разных стран мира уже давно бьют тревогу по поводу распространения супер-инфекций, которые не реагируют на антибиотики в условиях больничного лечения и ежегодно являются причиной смерти многих тысяч людей. Эти бактерии быстро распространяются среди пациентов в больницах, которые попадают туда из-за не очень серьезных проблем вроде инфекций мочевыводящих путей. Столкнувшись с такими недугами, люди могут даже и умереть. До последнего времени врачи применяли тесты, на проведение которых требуется не менее 48 часов. Но иногда это слишком долго и поздно для того, чтобы успеть изолировать пациента, не заразив других больных в отделении.И вот теперь разработан новый тест, который практически мгновенно распознает резистентные инфекцию, не реагирующие на самые мощные антибиотики. Крайне важно, что с его помощью можно отыскать генетические данные о супер-бактериях, которые также будут говорить и о вероятности их дальнейшего распространения по организму. Только в одной Англии ежегодно более 5 000 человек умирают из-за того, что в их организме перестают работать антибиотики.