Наличие этой болезни снижает эффективность вакцин против коронавируса

Прививки от коронавируса намного менее эффективны у пациентов со множественной миеломой. К такому выводу пришли ученые из США.Пациенты со множественной миеломой должны быть особенно осторожны в связи с угрозой заражения коронавирусом, как показало исследование ученых из Dana-Farber Cancer Institute. Они выяснили, что жертвы этого типа рака крови сталкиваются с особо низкой эффективностью вакцин. После двух уколов она составляет всего 5,6%. Это приблизительно в 17 раз ниже, чем у переживших рак пациентов, которые уже не находятся на лечении.Так, эффективность прививок у пациентов, которые не получают лечения вроде химиотерапии или иммунотерапии, составляет 85%. Исследование показывает острую необходимость для жертв множественной миеломы соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски, даже если они прошли через вакцинацию. Исследование также продемонстрировало, что у жертв моноклональной гаммапатии эффективность вакцин составляет чуть более 27%. Это бессимптомное расстройство, увеличивающее вероятность развития миеломы.Вероятно, сниженная эффективность вакцин от коронавируса у жертв миеломы связано с самой болезнью и её лечением - они ослабляют иммунную систему. Вакцина должна научить иммунитет защищаться от коронавируса, но снижение иммунного функционала уменьшает эффективность прививок.