Ученые оценили, как пиво и вино влияют на сердце

Одна доза спиртсодержащего напитка понимается исследователями как 100 мл вина или 285 мл пива.Учёные из университета Аделаиды в Австралии провели исследование о влиянии вина и пива на сердце. Отмечены различия в воздействии на организм алкогольных напитков, приготовленных из винограда, а также из солодового сусла и пивных дрожжей.Специалисты заявляют, что употребление свыше шести доз алкоголя в неделю может вызвать нарушения в виде сбоев в работе сердечной мышцы. Одна доза спиртсодержащего напитка понимается исследователями как 100 мл вина или 285 мл пива.В таком случае возрастает риск инсульта или сердечной недостаточности. Среди других симптомов называют одышку, слабость и учащённое сердцебиение. Учёные наблюдали за группой волонтёров, которые выпивали пять стандартных доз алкоголя в неделю. Специалисты обнаружили, что если предпочитать пиво и сидр, то риск фибрилляции предсердий – сбой сердечного ритма, несколько выше чем, при употреблении вина.Красное или белое вино является безопасной альтернативой другим видам алкогольных напитков, особенно пиву. Учёные подчеркнули, что употребление алкоголя в количестве не более шести доз в неделю можно считать минимальным объёмом с точки зрения относительно безопасного воздействия напитка на сердечную мышцу.