Ученые оценили, как пиво и вино влияют на сердце
Учёные из университета Аделаиды в Австралии провели исследование о влиянии вина и пива на сердце. Отмечены различия в воздействии на организм алкогольных напитков, приготовленных из винограда, а также из солодового сусла и пивных дрожжей.
Специалисты заявляют, что употребление свыше шести доз алкоголя в неделю может вызвать нарушения в виде сбоев в работе сердечной мышцы. Одна доза спиртсодержащего напитка понимается исследователями как 100 мл вина или 285 мл пива.
В таком случае возрастает риск инсульта или сердечной недостаточности. Среди других симптомов называют одышку, слабость и учащённое сердцебиение. Учёные наблюдали за группой волонтёров, которые выпивали пять стандартных доз алкоголя в неделю. Специалисты обнаружили, что если предпочитать пиво и сидр, то риск фибрилляции предсердий – сбой сердечного ритма, несколько выше чем, при употреблении вина.
Красное или белое вино является безопасной альтернативой другим видам алкогольных напитков, особенно пиву. Учёные подчеркнули, что употребление алкоголя в количестве не более шести доз в неделю можно считать минимальным объёмом с точки зрения относительно безопасного воздействия напитка на сердечную мышцу.
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