Косметика и окрашивание волос негативно влияют на организм беременных

Ученые из Ратгерского и Мичиганского Университетов (США), Университета штата Джорджия, а также Университетов Северо-Восточного и Пуэрто-Рико в ходе проведенного исследования установили, что парфюмерия, которую использует женщина во время беременности, воздействует на ее гормональный фон.Основной состав современных косметических средств включает в себя различные химические соединения, которые могут быть опасными, особенно для беременных. Такие вещества, как парабены, различные отдушки, фенолы и токсичные металлы оказывают влияние на работу гормонов в организме беременной женщины.Для определения степени влияния состава косметических средств на гормональный фон беременных женщин ученые исследовали 1070 человек, возрастом от 18 до 40 лет. Каждая беременная женщина должна была сдавать кровь вначале исследования и в период беременности. Кровь проверялась на изменение уровня таких гормонов, как прогестерон, эстроген и гормонов щитовидной железы.Также перед исследованием каждая беременная должна была заполнить анкету, где указаны были не только личные данные, но и полные сведения об используемых косметических средствах.Один из исследователей этого проекта Зоримар Ривера-Нуньес рассказал, что такие косметические средства, как краски для волос, муссы и отбеливатели увеличивают уровень стероидных гормонов. Это оказывает плохое влияние на саму женщину и развитие плода. В результате могут наблюдаться задержки развития ребенка внутриутробно, а также измениться гормональный фон матери, что влечет за собой развитие раковых клеток.Ученым еще предстоит провести ряд исследований. Но на данный период они рекомендуют врачам проводить некоторые консультации на данную тему.