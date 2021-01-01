Семь признаков истинной депрессии от психиатра Кристо ван Меера

Как понять, что у вас депрессия, чем она отличается от плохого настроения, и что делать, если вы подозреваете депрессию у близкого человека, — рассказывает психиатр и психотерапевт Кристо ван Меер.Многие считают, что мы, психиатры, занимаемся исключительно людьми, которые слышат голоса или бегают голышом по улицам. И очень удивляются, когда узнают, что большинство наших пациентов — это люди с депрессивными расстройствами.У депрессии много лиц и много причин. Вообще, депрессия — одно из самых распространенных нарушений психического здоровья, которое к тому же может привести к самоубийству. Во всем мире от разных видов депрессии страдает порядка 280 миллионов человек, это около 5% взрослого населения.Факты о депрессииНаибольший риск развития — у подростков, женщин среднего возраста и пожилых людей от 60 лет.Депрессивные состояния — частая причина инвалидности и одна из наиболее частых причин суицида.От 15 до 40% людей в юношеском возрасте сталкиваются с депрессивными расстройствами.По данным ВОЗ, в странах с низким и средним уровнем дохода 76-85% пациентов не получают лечения из-за неправильной диагностики, нехватки квалифицированных врачей и негативного восприятия со стороны общества.Есть ряд формальных критериев диагностики, которыми мы пользуемся для постановки диагноза. Будем ориентироваться на Международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), которая будет действовать до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года вступит в силу МКБ-11, в которой будет уже немного другая классификация. Я расскажу про ту, которая действует сейчас.Первая группа — это основные критерии, вторая группа — дополнительные. При постановке диагноза должны соблюдаться как минимум два основных критерия и не менее трех дополнительных. Если эти симптомы проявляются не менее двух недель, врач может поставить диагноз «депрессия». Запомните этот период — две недели. Теперь разберем все симптомы и посмотрим в лицо истинной депрессии.Депрессивная триада — повод обратиться за помощьюТри основные симптома депрессии врачи назвают «депрессивной триадой», их довольно легко запомнить.Подавленное настроение, которое не зависит от обстоятельствЭто значит, что в жизни человека не происходит никаких негативных событий, у него все нормально с социальным статусом, никто не умер, у него нет каких-то глобальных проблем, но при этом у него преимущественно подавленное настроение .АнгедонияЧеловек теряет интерес к жизни и утрачивает способность получать удовольствие. Ему ничего не интересно и ничего не хочется, он забывает про свои прежние увлечения, но и не увлекается чем-то новым. Ему становится неинтересно жить. Часто ангедония сопровождается началом проблем с самооценкой.Отсутствие планов на будущееУ человека отсутствуют планы на будущее, нет даже мыслей о будущем, ему трудно сформулировать свои цели и ожидания.Многих дико раздражают HR-менеджеры, которые задают вопросы при приеме на работу: кем вы себя видите через 5-10 лет. Но как раз подобные вопросы помогают нам, врачам, поставить верный диагноз. Если человек затрудняется сказать, какой он видит свою жизнь через год-два, это может быть знаком, что надо копать глубже.В зависимости от типа депрессии к этим трем ключевым признакам мы можем добавить:пессимизм, то есть негативное восприятие реальности,чувство вины, бесполезности,страхи и какие-либо фобии.навязчивые мысли о смерти или суициде.Мысли о смерти или суициде — важный диагностический критерий и показание к экстренному психотерапевтическому вмешательству. Более того, часто это повод для госпитализации.Дело в том, что суицидальные мысли развиваются резко и могут закончится трагедией. Между появлением мыслей о смерти и попыткой суицида обычно проходит очень мало времени. Друзья, родственники и врачи должны помнить об этом и стараться не оставлять человека наедине с этими мыслями.Связь между самоубийствами и депрессией вполне отчетливая. Как среди обычных людей:Так 2 декабря в Челябинской области из-за выгорания и депрессии покончил с собой 48-летний пожарный.Двумя месяцами раньше на севере Москвы 33-летняя женщина, ранее лечившаяся от депрессии, вместе с детьми выпала из окна многоэтажки.Так и среди знаменитостей:Например, величайший нидерландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог много лет страдал от депрессии и в итоге совершил самоубийство.А известная американская актриса Холли Берри признавалась, что много лет боролась с депрессией и у нее было несколько попыток суицида.Связь с суицидами особенно четко прослеживается при постковидных депрессиях. Они развиваются очень резко и очень часто дают суицидальную идеацию, то есть неотвязные суицидальные мысли. Когда человек лежит, а ему постоянно приходит в голову, что надо бы «выпилиться» и просто закончить этот бесконечный круг страданий.Хотя повторюсь, депрессия — это история, которая не должна быть связана с негативными внешними факторами для постановки диагноза.Дополнительные симптомы депрессии, которые нельзя пропуститьПеречислю дополнительные симптомы депрессии, которые тоже важны для диагностики. Они, как и симптомы основной депрессивной триады, должны тревожить человека не менее двух недель.Нарушения снаЭто может быть как бессонница, то есть инсомния, так и пересыпание, то есть гиперсомния. Некоторые люди вовсе перестают спать, часто просыпаются, а потом мучаются и не могут заснуть без снотворного. Другие люди, наоборот, спят целый день, им сложно проснуться и приняться за дела.Нестабильность аппетитаВ депрессивном состоянии у людей меняется отношение к питанию. Они могут долгое время вообще не притрагиваться к пище. Если их усадить за стол, они съедят всего пару ложек и откажутся от блюда. Если у человека подавленное состояние, он замкнут и при этом явно теряет в весе (до 5 кг за месяц), это может свидетельствовать о глубоком депрессивном состоянии.Другие пациенты, напротив, испытывают гипертрофированный голод и постоянно переедают. Больше всего в ход идет сладкое — оно, по словам самих пациентов, помогает отвлечься от тяжелых мыслей. Из-за этого развиваются проблемы с пищеварением, обменом веществ. Появляются боли под ложечкой, резкая слабость при нехватке сахара. Пациенты стремительно набирают вес и не могут контролировать его.Депрессии условно можно разделить на классические и атипичные. Так например, при классической в широком смысле депрессии люди часто не спят и теряют вес, а при атипичной, наоборот, наоборот сильно толстеют. У них может быть зверский аппетит, они могут спать по 12-16 часов. И все равно это будет самая настоящая депрессия.Неспособность концентрироваться и принимать решенияЧеловек может забывать о встречах и договоренностях, перестает эффективно работать и учиться, теряет вещи. Ему сложно принимать решения, воплощать их в действия и отвечать за результат.Снижение самооценкиЧеловек страдает от неуверенности в себе, в собственных способностях и силах. Он постоянно критикует себя и не признает свои достоинства.Помимо этих симптомов, у человека в депрессии могут быть какие-то индивидуальные признаки депрессии, в зависимости от ее типа. Например, у него могут возникать странные телесные ощущения или даже боли, которые никак не будут связаны с его физическим здоровьем. Это так называемая соматизация, которая происходит из-за того, что психика и тело связаны гораздо сильнее, чем мы об этом думаем. И часто тело реагирует сообразно тому, как себя чувствует психика. Поэтому при депрессиях могут спонтанно возникать так называемые фантомные боли и неприятные телесные ощущения.Депрессия по ФрейдуАвстрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд связывал начало депрессии с нарциссизмом, который развивается по типу «Меня никто не любит». Ученый полагал, что на этом этапе болезнь проявляется тем, что человек начинает ощущать ненависть к себе. Типичными примерами депрессивных пациентов Фрейд считал личностей, склонных думать, что они заслуживают еще большей ненависти со стороны окружающих.Повторюсь, при постановке диагноза «депрессия» должны соблюдаться как минимум два основных критерия и не менее трех дополнительных. Официально диагноз может поставить только врач-психиатр или психотерапевт.Если сомневаешься — пройди тест на депрессиюДепрессия штука тяжелая, но у нас есть большое количество, грубо говоря, недодепрессивных или полудепрессивных состояний. Например, незначительное снижение настроения, которого недостаточно для постановки диагноза депрессия. Основное отличие этих состояний от депрессии — они не такие интенсивные и могут проходить со временем, проходить ситуативно или возникать периодически. И их тяжесть недостаточна для того, чтобы поставить диагноз «депрессия».Например, люди часто путают с депрессией банальное расстройство адаптации, которое возникает из-за изменений внешних условий, из-за какой-то конфликтной ситуации или травматического опыта. Она может иметь депрессивные симптомы, но это не истинная депрессия. Расстройство адаптации со временем проходит само, особенно если у человека крепкая психика и все хорошо с логикой.Отличить одно от другого можно по признакам, которые я перечислил выше, и по шкале депрессии. Если вы сомневаетесь, что с вами — депрессия или просто плохое настроение, для самодиагностики пройдите один или несколько бесплатных онлайн-тестов. Я рекомендую пройти шкалу депрессии Бека и шкалу депрессии Занга (Цунга). Это количественные, очень точные и небольшие тесты.Если вы подозреваете депрессию у близкого, но не можете уговорить дойти до специалиста, попросите его пройти один из этих тестов. Это не сложно и «не стыдно», а ему станет многое про себя понятно. В нашем обществе все еще не слишком принято обращаться к врачу при подобных проблемах. Многие бояться, что из сочтут сумасшедшими, если они обратятся к психиатру или психотерапевту. В этом смысле результаты тестов могут сподвигнуть человека внимательнее отнестись к собственному психическому здоровью.Если тесты укажут на наличие депрессии, желательно обратиться к врачу. Потому что основная масса депрессий самостоятельно не проходит, они требуют психотерапевтического или фармакологического вмешательства. Поверьте, дойдя до специалиста, вы сэкономите много лет жизни и километры нейронов и себе, и окружающим.