Названы причины падения зрения

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Нарушения со стороны зрения всегда вызывают опасения, особенно если снижение зрения происходит с большой скоростью. Большая часть подобных отклонений поддается лечению, однако в случае несвоевременного обращения к специалистам заболевания могут сильно повлиять на здоровье и жизнь человека.Люди с нарушениями зрительного аппарата наиболее подвержены возникновению депрессивных и тревожных, а также часто становятся безработными. У пожилых людей подобные заболевания часто приводит к социальной изоляции.Среди наиболее распространенных причин снижения зрения выделяют аномалии рефракции. Это группа заболеваний, которые приводят к нарушению фокусировки зрения.Миопия или близорукость. В качестве симптомов этого заболевания выделяют повышенную утомляемость, боли в голове и постоянное желание прищурить глаза.Гиперметропия или дальнозоркость. Она характеризуется тем, что предметы, находящиеся на расстоянии видны хорошо, а вот те, что вблизи почти неразличимы и выглядят размыто.Астигматизм. Вызывается несовершенствами формы глаза или роговицы. Это приводит к нарушениям фокусировки зрения.Глаукома характеризуется повышенным глазным давлением. Она приводит к постоянному снижению зрения.Дегенерация желтого пятна вызывает нарушения центрального зрения и приводит к поражению сетчатки. Риск развития этого заболевания напрямую зависит от такой вредной привычки как курение.Специалисты рекомендуют регулярно проходить обследования у врача офтальмолога. А также следует обращать внимание на ряд симптомов: размер зрачка, появление красных пятен, отеки, снижения остроты зрения, боль в голове, вспышки света, «мушки» перед глазами, слепые пятна, искажение зрения.