Ученые называют «кулинарный» способ продления жизни
По словам ученых, склонность к долголетию во многом зависит от качества жизни человека. Например, высокий уровень стресса способен сократить наше существование на свете почти на три года. Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального обеспечения, у мужчин чрезмерный стресс является даже более весомым фактором сокращения продолжительности жизни, чем отсутствие физических упражнений.
В свою очередь, психотерапевт Шарлотта Гастингс констатирует, что существует достаточно простой «кулинарный» способ продления жизни именно за счет сокращения стресса. Этот способ – самостоятельная готовка.
Эксперт объясняет, что приготовление пищи предполагает ряд действий (измельчение, нарезание, перемешивание и т.д.), а также определенную сосредоточенность, благодаря чему человек невольно переключается, отвлекается от проблем или переживаний – в этом плане готовка действует подобно медитации. По словам Шарлотты Гастингс, в процессе кулинарии успокаивается парасимпатическая нервная система – этому способствует высвобождение нейромедиатора дофамина. Как следствие, возникает определенный ритм сердцебиения, возникает эффект успокоения, расслабления. В конечном итоге, улучшается общее психоэмоциональное состояние.
«Собственноручное приготовление пищи положительно влияет на самочувствие и психическое здоровье, это хороший способ расслабиться и отвлечься от проблем прошедшего рабочего дня, достичь умиротворения, повысить настроение и в дальнейшем беспроблемно уснуть», - утверждает психотерапевт.
В качестве других способов избавиться от стресса специалист называет наличие социальных контактов и поддержание дружеского общения, а также физические упражнения.
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