Ученые называют «кулинарный» способ продления жизни

Самостоятельное приготовление пищи защищает от стресса и продлевает жизнь.По словам ученых, склонность к долголетию во многом зависит от качества жизни человека. Например, высокий уровень стресса способен сократить наше существование на свете почти на три года. Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального обеспечения, у мужчин чрезмерный стресс является даже более весомым фактором сокращения продолжительности жизни, чем отсутствие физических упражнений.В свою очередь, психотерапевт Шарлотта Гастингс констатирует, что существует достаточно простой «кулинарный» способ продления жизни именно за счет сокращения стресса. Этот способ – самостоятельная готовка.Эксперт объясняет, что приготовление пищи предполагает ряд действий (измельчение, нарезание, перемешивание и т.д.), а также определенную сосредоточенность, благодаря чему человек невольно переключается, отвлекается от проблем или переживаний – в этом плане готовка действует подобно медитации. По словам Шарлотты Гастингс, в процессе кулинарии успокаивается парасимпатическая нервная система – этому способствует высвобождение нейромедиатора дофамина. Как следствие, возникает определенный ритм сердцебиения, возникает эффект успокоения, расслабления. В конечном итоге, улучшается общее психоэмоциональное состояние.«Собственноручное приготовление пищи положительно влияет на самочувствие и психическое здоровье, это хороший способ расслабиться и отвлечься от проблем прошедшего рабочего дня, достичь умиротворения, повысить настроение и в дальнейшем беспроблемно уснуть», - утверждает психотерапевт.В качестве других способов избавиться от стресса специалист называет наличие социальных контактов и поддержание дружеского общения, а также физические упражнения.