Две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer не защищают от «Омикрона» — исследование
В ходе исследования ученые проводили анализ образцов крови людей, привитых препаратами AstraZeneca или Pfizer. Выяснилось, что эти двухдозовые вакцины против Covid-19 не приводят к выработке достаточного количества нейтрализующих антител против "Омикрона". То есть заразиться этим штаммом могут привитые люди и те, кто уже переболел Covid-19.
Впрочем, по мнению ученых, это не говорит о том, что вакцины бесполезны: нет доказательств, что низкий уровень антител может привести к более высокому риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у тех, кто получил две дозы одобренных вакцин.
"Эти данные важны, но являются лишь частью картины. Они показывают только на нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", - заявил профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.
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