Две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer не защищают от «Омикрона» — исследование

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Ученые Оксфордского университета выяснили, что для полной защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон" недостаточно вакцинации двумя дозами вакцин AstraZeneca или Pfizer.В ходе исследования ученые проводили анализ образцов крови людей, привитых препаратами AstraZeneca или Pfizer. Выяснилось, что эти двухдозовые вакцины против Covid-19 не приводят к выработке достаточного количества нейтрализующих антител против "Омикрона". То есть заразиться этим штаммом могут привитые люди и те, кто уже переболел Covid-19.Впрочем, по мнению ученых, это не говорит о том, что вакцины бесполезны: нет доказательств, что низкий уровень антител может привести к более высокому риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у тех, кто получил две дозы одобренных вакцин."Эти данные важны, но являются лишь частью картины. Они показывают только на нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", - заявил профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.