Кардиолог Кореневич: три вида гарнира особенно вредны для сосудов и сердца

Кардиолог Анна Кореневич: картофельное пюре нужно есть как праздничное блюдо – только изредка.Врачом-кардиологом Анной Кореневич были названы три вида гарнира, особенно вредные для сосудов и сердца. Медик заметила, что когда человек в целом здоров, не страдает хроническими патологиями, предполагающими какие-то ограничения в его питании, употреблять в пищу он может любые продукты. Однако в рационе необходимо соблюдать умеренность, к тому же следует понимать: отдельные блюда должны присутствовать в нем как лакомство или деликатес – то есть, употреблять их следует не каждый день, только иногда.Кардиолог назвала продукты, которые не следует есть каждый день, исходя из этого принципа.Колбаса и паштеты.Пельмени.Соусы: кетчуп, майонез, соевый.Сладости.Белый хлеб и другие изделия из муки высшего сорта.Также Анна Кореневич рекомендует аккуратнее выбирать гарниры.«Среди распространенных гарниров можно выделить жареную картошку и пюре, а также белый шлифованный рис и каши быстрого приготовления».При регулярном потреблении эти гарниры становятся особенно вредными. Они содержат высокий уровень легко усваиваемых углеводов, способных быстро повышать уровень сахара в крови. Пристрастие к таим блюдам чревато нарушением гликемического уровня и развитием ассоциированных нарушений вплоть до ожирения и диабета 2 типа.