Употребление чеснока: какую пользу это может принести здоровью

Употребление чеснока связано с обширным рядом позитивных эффектов, способных сделать наше здоровье крепче.Чеснок является одной из самых популярных пряностей в мире, при этом он может быть полезен не только для кулинарии, но и для здоровья. Говоря о том, какую пользу здоровью может принести употребление этого овоща, специалисты выделяют несколько свойств.Снимает симптомы простуды. Употребление чеснока может помогать в облегчении симптомов простуды (также оно снижает риск самой простуды). Есть исследовательские данные, показывающие, что у людей, принимавших добавку с экстрактом чеснока в течение трех месяцев, было меньше приступов простуды, чем у тех, кто принимал плацебо.Снижает кровяное давление. Чеснок стимулирует естественное производство в организме оксида азота, чье действие расслабляет кровеносные сосуды, улучшает кровоток, способствует снижению кровяного давления.Снижает уровень холестерина. Благодаря употреблению пряного овоща может снижаться выработка холестерина в печени.Предотвращает деменцию. В организме существуют нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, – они могут вызывать окислительный стресс, провоцирующий повреждение нейронных клеток о развитие деменции. Исследования показывают, что экстракт чеснока обладает антиоксидантными свойствами, защищающими клетки от окисления.Приносит пользу женщинам. Чеснок способствует увеличению эстрогена, основного полового гормона у женщин. Снижение эстрогена сопряжено с приближением менопаузы и связанных с ней негативных изменений.Улучшает пищеварение. Ежедневное употребление чеснока в рамках сбалансированного рациона оздоровляет кишечную флору, помогая избавиться от вредных бактерий в кишечнике.Регулирует уровень сахара в крови. По данным Journal of Nutrition , употребление сырых зубчиков чеснока содействует снижению уровня сахара в крови и может приносить пользу людям с предиабетом, диабетом.Повышает иммунитет. Овощ может усиливать противовирусные свойства организма – иммунная система эффективнее блокирует проникновение вирусов в здоровые клетки.Поддерживает хорошее зрение. Чеснок богат питательными веществами, такими как селен и витамин С, – они хорошо поддерживают функции системы органов зрения. Кверцетин, мощный антиоксидант чеснока, помогает защитить глаза от воспалений и инфекций.Противостоит ожирению печени. Овощ содержит серосодержащее соединение S-аллилмеркаптоцистеин, которое помогает улучшить состояние печени, снижает риск развития НАЖБП, неалкогольной жировой болезни печени, других повреждений органа.Как следует употреблять чеснок. Максимальную пользу приносят свежие измельченные зубчики чеснока. Аллицин, одно из мощных иммуностимулирующих соединений чеснока, наиболее активен именно в них. Чтобы добиться максимальной эффективности соединений чеснока, чесноку нужно дать настояться 10 минут после измельчения или нарезки.