Ученые назвали секреты людей, которые никогда не полнеют

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Важно употреблять меньше калорий, чем тратишь.Когда некоторые люди говорят о том, что едят сколько угодно, и при этом не поправляются, это кажется сказкой. Но на самом деле такие уникумы существуют.Все советы по похудению сводятся к одному — уменьшить количество потребляемых калорий и нарастить их расход. Такой дисбаланс между поступлением энергии в организм извне в виде пищи и ее затратами заставляет использовать внутренние резервы. Этими резервами и является жир.Скорость обмена веществ у людей разная. Например, подростки, которые активно растут, так же быстро сжигают калории. Причиной тому — высокой количество стероидов. Они вырабатываются у мужчин в семенниках, а у женщин — в фолликулах и в желтом теле яичников.Однако, диетологи заметили также и то, что все худые люди ведут, как правило, одинаковый образ жизни. Они укладываются спать в районе 10-11 часов вечера, а просыпаются в 5-6 утра. Именно в это время вырабатываются гормоны лептин и грелин, которые отвечают за ощущение голода и насыщения. Если люди недосыпают, то у них появляется чувство голода, независимо от того, сколько они съели. Кроме того, недосыпание — стресс. А гормон кортизол способствует накоплению жира именно во время стрессов.Люди, которые не полнеют, едят очень часто. И это вполне объяснимо — они поддерживают высокий уровень метаболизма, не давая организму «испугаться» предстоящего голода и начать делать запасы в виде жира.Но есть то, что человек изменить не в силах. Наследственность тоже играет большую роль. Группа ученых из Кембриджа изучила ДНК почти двух тысяч худых людей, у которых нет анорексии, писал ScienceDaily. Они сравнили их с ДНК почти 14 тысяч человек с разным весом из Института Сергера.«Наше исследование впервые показывает, что здоровые стройные люди остаются такими еще и потому, что имеют меньшее количество генов, увеличивающих шансы на лишний вес. Мы гораздо меньше контролируем свой вес, чем принято думать», — рассказал доктор Садаф Фаруки. Исследователи нашли гены, отвечающие за склонность к ожирению, и другую группу наследственных факторов, обеспечивающих худое телосложение.