Медики назвали части тела, которые лучше не трогать

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Есть риск занести инфекцию.За прошедший год мы накрепко усвоили: в любой непонятной ситуации главное – не прикасаться к лицу. Но есть и другие части нашего тела, которые стоит как можно реже трогать руками, а лучше – не прикасаться вовсе.ЩёкиКожа на лице – капризная и нежная, а наши руки, даже чисто вымытые, покрыты тонким слоем кожного сала и жира, которые могут закупорить поры. И в результате – прыщи, акне, воспаление и другие совершенно не нужные нам последствия.ГлазаНе трогайте, не трите и по возможности не чешите глаза, даже если очень хочется. Во-первых, слишком просто занести микробы, а наши органы зрения чрезвычайно чувствительны к ним. Во-вторых, можно повредить нежную слизистую и даже оцарапать роговицу – даже если вам кажется, что вы прикасаетесь к глазам довольно бережно. Наконец, в-третьих, если у вас есть привычка тереть глаза, немедленно избавьтесь от нее: от этого вокруг глаз появляются морщины и даже темные круги.УшиКожа, выстилающая слуховой проход, очень тонкая и нежная, даже небольшие царапины могут стать «воротами» для опасных бактерий или вирусов, а более серьезные механические повреждения и вовсе могут привести к ухудшению слуха. Также не стоит чистить уши ватными палочки: ушная сера – естественный барьер, защищающий слуховой проход от грязи, бактерий и инфекций, не стоит его разрушать. Если у вас какие-то проблемы с ушами, записывайтесь к врачу, а самим трогать их не стоит!НосВнутри носовой полости живут целые колонии бактерий – очень полезных, но чрезвычайно хрупких. И чем чаще мы прикасаемся к носу (и тем более к его внутренней части), тем выше опасность занести в него «внешние» бактерии, которые могут нарушить баланс и ослабить нашу естественную защиту. Не надо так!РотВ среднем, во рту каждого из нас обитает от 34 до 72 различных штаммов бактерий. Большинство из них безвредны, а некоторые и вовсе очень полезны для здоровья полости рта, но занесение дополнительных микробов от рук (а также дверной ручки, крана, перил и кнопок микроволновой печи, которых вы касались по пути) нарушает баланс.ПупокЗнаете, какая самая грязная часть нашего тела? Да-да, именно пупок: в этой небольшой «выемке» обитает больше всего бактерий. Чаще всего он остается грязным даже поле того, как мы приняли душ, но даже если вы регулярно вычищаете и моете свой пупок, его форма способствует тому, чтоб грязь и бактерии очень быстро возвращались на привычные позиции. Так что старайтесь как можно меньше трогать свой пупок и тщательно мойте его, когда принимаете душ.НогтиЕще одна удивительно грязная часть нашего тела – пространство под ногтями. Грязь и бактерии полностью не вычищаются оттуда даже когда мы очень тщательно моем руки – в том числе поэтому врачи и медсестры носят перчатки. Так что старайтесь пореже трогать ногти и кожу вокруг них.