Диетолог рассказала, чем можно заменить сахар

Диетолог Анастасия Тараско назвала наиболее безопасные виды сахарозаменителей.По словам специалиста, наилучшим вариантом выступает не замена сахара, а минимизация его употребления. Однако часто это сделать не так просто как кажется, именно поэтому эксперт рекомендует прибегнуть к одному из трех предложенных вариантов.ЭритритСлаще сахара в 10 раз. Содержится в грибах, овощах и фруктах, ферментированных продуктах (вине и соевом соусе). В случае передозировки оказывает слабительный эффект, поэтому женщинам его следует употреблять не более 0,8 грамм на один килограмм веса, а мужчинам - не более 0,66 грамм.СтевияСлаще сахара в двести раз. Считается наиболее безопасным среди натуральных заменителей.СукралозаОдна таблетка по сладости приравнивается к одному бруску рафинированного сахара. Гликемический индекс и калорийность равны нулю. Не теряет свойств при воздействии высоких температур.