Диетолог рассказала, чем можно заменить сахар
По словам специалиста, наилучшим вариантом выступает не замена сахара, а минимизация его употребления. Однако часто это сделать не так просто как кажется, именно поэтому эксперт рекомендует прибегнуть к одному из трех предложенных вариантов.
Эритрит
Слаще сахара в 10 раз. Содержится в грибах, овощах и фруктах, ферментированных продуктах (вине и соевом соусе). В случае передозировки оказывает слабительный эффект, поэтому женщинам его следует употреблять не более 0,8 грамм на один килограмм веса, а мужчинам - не более 0,66 грамм.
Стевия
Слаще сахара в двести раз. Считается наиболее безопасным среди натуральных заменителей.
Сукралоза
Одна таблетка по сладости приравнивается к одному бруску рафинированного сахара. Гликемический индекс и калорийность равны нулю. Не теряет свойств при воздействии высоких температур.
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