Сомнологи подсказали, как быстрее заснуть: шесть способов

Важно восстанавливать силы во время сна.Хроническая усталость или переутомление также нарушает режим работы нашего организма перед сном, как и во время бодрствования. Мы собрали несколько важных советов от специалистов, как быстрее уснуть и действительно отдохнуть ночью.1. Выпейте стакан молокаВаша бабушка знала, что делала, когда поила вас перед сном теплым молоком! Оно содержит альфа-лактальбумин. Это белок, который богат триптофаном, способствующим производству мелатонина. А он, в свою очередь, помогает лучше спать. Кроме того, кальций помогает триптофану лучше усваиваться.2. Отключите трекер снаФитнес-браслеты, которые в числе прочего измеряют качество сна, сейчас очень популярны. Но исследования показывают, что те, кто следит за результатами, нередко испытывают давление и ответственность за качество сна, у них даже повышается уровень тревожности! Это явление назвали «орфосомнией» — озабоченностью тем, как улучшить качество сна. Но, по сути, человек таким образом лишь ухудшает его.3. МедитируйтеМедитация помогает снизить выработку кортизола и меньше переживать из-за стресса. Все это полезно для хорошего сна. В интернете можно найти немало обучающих роликов на тему успокоения перед ночным отдыхом.4. Превратите кровать в место для снаЕсли вы часто проверяете почту или общаетесь в соцсетях, не вставая с постели, мозг привыкает к активности и заснуть становится сложнее. Читать книги сомнологи тоже рекомендуют не там, где спите. За час до сна лучше перестать смотреть в экраны вообще.5. Включите кондиционерСпать в прохладе очень полезно, температура в спальне в идеале не должна превышать 20 градусов. Это помогает снизить температуру тела и начать процесс засыпания.6. МоргайтеЭтот смешной совет работает не у всех, но попробовать стоит. Моргайте безостановочно в течение минуты — и, скорее всего, вы сразу же захотите спать.