Врач: употребление хрена дает противовирусный эффект
В своем интервью врач назвала хрен «уникальным растением». Лазарева заметила, что концентрация витамина С в составе этого корнеплода настолько высокая, что в этом плане он превосходит другие известные источники – щитовник, лимоны. Помимо того, хрен обеспечивает организм витамином Е, витаминами группы В, аминокислотами, клетчаткой.
Отдельно специалист выделила противовирусный эффект, наблюдаемый при употреблении данного продукта.
«Остроту ему придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. Этот ценный корнеплод можно и нужно включать в свой рацион людям, не имеющим противопоказаний», - посоветовала Виктория Лазарева.
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