Врач: употребление хрена дает противовирусный эффект

По словам нутрициолога Виктории Лазаревой, если у человека отсутствуют противопоказания, хрен «можно и нужно» употреблять в пищу с целью профилактики вирусных и бактериальных инфекций.В своем интервью врач назвала хрен «уникальным растением». Лазарева заметила, что концентрация витамина С в составе этого корнеплода настолько высокая, что в этом плане он превосходит другие известные источники – щитовник, лимоны. Помимо того, хрен обеспечивает организм витамином Е, витаминами группы В, аминокислотами, клетчаткой.Отдельно специалист выделила противовирусный эффект, наблюдаемый при употреблении данного продукта.«Остроту ему придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. Этот ценный корнеплод можно и нужно включать в свой рацион людям, не имеющим противопоказаний», - посоветовала Виктория Лазарева.