Прыжки со скакалкой помогут укрепить кости

Выяснилось, что прыжки с использованием скакалки не просто развлечение для детей, а действенный метод укрепления костей. Специалисты из Барселонского университета и Центра высоких достижений в Испании провели эксперимент благодаря которому и удалось выявить этот полезный эффект от прыжков со скакалкой.Для проведения эксперимента были приглашены 16 девушек. Возраст добровольцев составлял от 17 до 21 года. Все они профессионально занимаются плаванием. Отмечается, что плавание, несомненно, полезно для здоровья организма, но кости не укрепляет. Добровольцам было предложена прыгать со скакалкой два раза в неделю в течение 22 недель. Заниматься они должны были 20 минут. В течение эксперимента эксперты проводили оценку качества и плотности костных тканей при помощи рентгеновской абсорбциометрии.В результате выяснилось, что кости нижнего отдела позвоночника, шейки бедра и ног подверглись заметному укреплению. Количество костной ткани увеличилось, а жировой уменьшилось.Специалисты говорят, что умеренные нагрузки, такие как и прыжки на скакалке, обеспечивают перестроение костей и постепенно укрепляют их. Это снижает риск переломов. Отмечается также, что зачастую заболевания костных тканей поражают представителей женского пола.