Ученые советуют съедать 30 грамм горького шоколада ежедневно

Сладости положительно влияют на настроение человека. Сахар негативно влияет на здоровье. Однако специалисты утверждают, что всего 30 грамм горького шоколада в день могут помочь поднять уровень счастья.Ученые из Южной Кореи выяснили, что люди, которые съедают 30 грамм черного шоколада в день в среднем на 85% счастливее прочих. 30 грамм это третья часть 100 граммовой плитки, которая может встретиться в каждом магазине.Выяснилось, что бобы какао обладают полезным эффектом на микрофлору кишечника. Также с них содержится огромное количество полезных веществ: клетчатка, железо, фитохимические вещества. Шоколад снижает риск развития сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний и проблем с иммунитетом. Однако подойдет не весь шоколад, а с содержанием какао не менее 70%.Специалисты провели исследование с участием 46 добровольцев. Их разделили на три группы. Первая получала ежедневно 30 грамм 85% шоколада, вторая 30 грамм 70%, а третья была контрольной.Выяснилось, что у людей из первой группы процент негативного настроения значительно снижался. Эти добровольцы ощущали себя счастливее. У людей, которые потребляли шоколад с содержанием какао 70% такого эффекта не наблюдалось.