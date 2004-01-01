Риск эпилепсии резко возрастает через год после перенесенного инсульта

После инсульта возможны не только нарушения речи, подвижности и когнитивных функций, но и развитие эпилепсии. Врачи и пациенты должны знать об этом риске и внимательно следить за малозаметными симптомами, считают авторы нового исследования.Чтобы оценить вероятность эпилепсии после перенесенного инсульта неврологи Института клинической медицины Орхусского университета проанализировали данные 88 тысяч жителей Дании, перенесших инсульт с 2004 года по 2016 годы. Результаты исследования были представлены на Ежегодном собрании Американского общества эпилепсии (AES), передает Medscape.Ни у кого из пациентов ранее не была диагностирована эпилепсия. Средний возраст участников исследования составил 69,8 лет, половина из них — мужчины. Большая часть пациентов перенесла ишемический инсульт, все остальные — транзиторную ишемическую атаку и геморрагический инсульт.Ученые оценили совокупную заболеваемость эпилепсией в когорте в течение первых четырех лет и классифицировали пациентов по тяжести перенесенного инсульта. За этот период эпилепсия была выявлена у 3,4 тысячи пациентов. Наиболее высокий риск развития этого заболевания был в течение года после тяжелого геморрагического инсульта — 9,8%. У тех, кто перенес это состояние перенес относительно легко, вероятность была почти вдвое ниже (5,1%). После тяжелого ишемического инсульта риск развития эпилепсии составил 7,8%, после легкого — 1,3%.Примечательно, что в последующие годы вероятность развития эпилепсии снижалась во всех группах, но не исчезала полностью. Так, при тяжелых гематомах риск этого заболевания составил 2,3% даже спустя четыре года.«Я был удивлен, что даже через четыре года сохраняется значительный риск. Большинство предыдущих исследований описывали начало постинсультной эпилепсии в основном в течение первых двух лет», — сообщил ведущий автор исследования Маддс Эббесен (Mads Ebbesen).Хотя в рамках этого исследования ученые не изучали биологический механизм этой взаимосвязи, они предположили, что рубцы после инсульта могут вызвать аномальную электрическую активность в мозге.«Это исследование особенно важно для врачей. Они должны знать о высокой вероятности появления судорог после инсульта и должны советовать пациентам из группы риска и их семьям внимательно следить за малозаметными эпизодами необычных ощущений или поведения», — считают ученые.