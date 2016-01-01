Ученые рассказали о полезных свойствах водоросли спирулины

Изучив состав и действие спирулины на организм человека, многие диетологи рекомендуют использовать ее в качестве добавки к пище. Ниже будут рассмотрены полезные свойства спирулины. Важно также не забывать о побочных действиях, поэтому перед применением водоросли в пищу, важно послушать мнение специалистов или прочитать инструкцию по применению.Спирулина – сине-зелёная водоросль, которая активно применяется в качестве добавок в пищу. Она содержит большое количество витаминов, белка, богата минералами, антиоксидантами и каротиноидами.Ее используют в виде таблеток или порошка и добавляют в напитки или энергетические батончики. На вкус спирулина горькая, поэтому ее лучше добавлять в еду. Доктор Лиза Янг — диетолог и нутриционист подтверждает исследования о полезности спирулины.Применение БАДов с содержанием спирулины благоприятно действовало на работу сердечно-сосудистой системы. Это действие происходит, благодаря антиоксидантному и противовоспалительному действию веществ, содержащихся в водорослях.Вещества, имеющиеся в спирулине помогают нормальной работе кишечника, за счет пребиотическим свойствам водоросли. Особенно хорошо это действие проявляется у людей пожилого возраста.Диетолог Джейми Хики утверждает, что в спирулина помогает снижать плохой холестерин, за счет чего работа сердца улучшается. Это было подтверждено результатами исследования по снижению уровня триглицеридов и общего холестерина.Также спирулина способствует снижению веса. Это также было подтверждено исследованиями, проводимыми в 2016 году. Кроме того, водоросль оказывает благоприятное действие при гипертонии, нормализуя давление.Спирулину применяли во время исследования на мужчинах, которые повышали свою мышечную массу. При этом каждому давали по 6 гр спирулины в день. В результате у участников повысилась физическая выносливость.Спирулина повышает количество эритроцитов в крови, что помогает бороться с анемией. А фикоцианин, содержащийся в водорослях является хорошим профилактическим веществом против появления раковых клеток.Диетологи утверждают, что спирулина способствует снижению уровня сахара в крови. Но врачи предупреждают, что ее действие не заменяет адекватное лечение медикаментами. При аллергии спирулина способствует снятию различных симптомов.Также водоросли улучшают обмен веществ. А за счет содержания триптофана, который способствует выработке серотонина, спирулина помогает при снятии симптомов некоторых психических расстройств.Учитывая все полезные свойства спирулины, важно помнить о ее побочных действиях, которые могут отрицательно отразиться на состоянии здоровья. Поэтому перед применением важно проконсультироваться со специалистом, либо использовать БАДы со спирулиной по инструкции.