Употребление марихуаны может мешать лечению почек

Каннабис оказался плохо совместим с рядом лекарственных препаратов, выяснили ученые из Университета штата Вашингтон. Этот штат одним из первых легализовал медицинскую марихуану, которую используют для обезболивания.Исследователи проверили, как каннабиноиды— основное действующее вещество марихуаны — и продукты их распада (метаболиты) взаимодействуют с ферментами, необходимыми для усвоения целого ряда лекарств. Оказалось, что вещества из наркотика плохо сочетается с препаратами, которые метаболизируются в почках. Либо их лекарственный эффект снижается, либо проявляется дополнительная токсичность, вплоть до передозировки лекарством.«Врачи должны знать о возможной токсичности или ослаблении эффекта от лекарств при приеме пациентами каннабиноидов, — сказал Филип Лазарус, старший автор исследования, профессор фармацевтических наук.— Одно дело, если вы молоды и здоровы и время от времени курите каннабис, но для пожилых людей, которые принимают лекарства, лекарственная марихуана может негативно повлиять на лечение».Сами по себе каннабиноиды остаются в крови недолго, считается, что пик опьянения наступает через 2 часа после приема. Потом вещество начинает быстро распадаться. Однако метаболиты этих веществ могут долго оставаться в организме. Обычно это не учитывается в исследованиях, хотя концентрация этих продуктов распада куда выше, чем непосредственно наркотика.«Если у вас заболевание почек или вы принимаете препараты, которые метаболизируются в основном через этот орган,при этом вы курите марихуану, вы можете подавлять нормальную функцию почек, и это может иметь для вас долгосрочные последствия», — сказал Лазарус.Особому риску подвергаются пациенты с почечной недостаточностью и злокачественными заболеваниями почек. Несмотря на то, что каннабис может обезболить, его токсический эффект может оказаться куда сильнее, предупредили ученые.Более ранние исследования показали, что каннабис вообще плохо сочетается со многими лекарствами. Так, при одновременном приеме с противогрибковыми и антибактериальными препаратами возрастает токсический эффект от каннабиоидов. Также вещество плохо сочетается с лекарствами, разжижающими кровь, а также противоастматическими и противосудорожными средствами.