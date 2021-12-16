«Спортивный» напиток может эффективно понижать высокий холестерин
Напиток, изготовляемый с использованием сывороточного белка, обычно употребляется спортсменами и бодибилдерами для укрепления и роста мышц. Его другое название – протеиновый коктейль. Употребление такого «спортивного» коктейля может быть действенным способом борьбы с повышенным холестерином, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Express.
Чтобы добиться нужного эффекта, употреблять напиток с сывороточным белком следует в рамках сбалансированного рациона, считают зарубежные специалисты. Также людям с проблемой высокого уровня холестерина в крови они рекомендуют для его снижения следующие меры.
Употреблять продукты – источники растворимой клетчатки.
Регулярно есть овощи, несладкие фрукты.
Вместо овсяных хлопьев есть каши из цельного овсяного зерна.
Отказаться от обычных мучных изделий – заменить их на цельнозерновые.
Быть физически активным: особенно важны аэробные физнагрузки.
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