«Спортивный» напиток может эффективно понижать высокий холестерин

Напиток на основе сывороточного протеина, хорошо известный людям, занимающимся спортом, работает как эффективное средство снижения высокого уровня холестерина.Напиток, изготовляемый с использованием сывороточного белка, обычно употребляется спортсменами и бодибилдерами для укрепления и роста мышц. Его другое название – протеиновый коктейль. Употребление такого «спортивного» коктейля может быть действенным способом борьбы с повышенным холестерином, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Express.Чтобы добиться нужного эффекта, употреблять напиток с сывороточным белком следует в рамках сбалансированного рациона, считают зарубежные специалисты. Также людям с проблемой высокого уровня холестерина в крови они рекомендуют для его снижения следующие меры.Употреблять продукты – источники растворимой клетчатки.Регулярно есть овощи, несладкие фрукты.Вместо овсяных хлопьев есть каши из цельного овсяного зерна.Отказаться от обычных мучных изделий – заменить их на цельнозерновые.Быть физически активным: особенно важны аэробные физнагрузки.