Пять продуктов способствуют долголетию, снижая риск диабета и высокого холестерина

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Одним из лучших продуктов, с употреблением которых связано множество преимуществ для здоровья, являются бобовые.Многие ученые оценивают пищевые привычки людей как ключевой фактор влияния на продолжительность жизни. Для поддержания хорошего здоровья и достижения долголетия, по их мнению, важно употреблять в пищу продукты, улучшающие состояние кишечного микробиома. Растущие исследования показывают, что микробы кишечника участвуют не только в пищеварении, от них может зависеть и качество процесса старения. В частности, дисбаланс нездоровых и здоровых микробов в кишечнике может способствовать появлению таких проблем как увеличение веса, высокий уровень сахара в крови и повышенный холестерин, психоэмоциональные расстройства. Сбалансированный кишечный микробиом, в свою очередь, способствует долголетию, снижая риск появления диабета и высокого холестерина.«Новые данные свидетельствуют, что здоровый микробиом кишечника может помочь восстановить иммунные и когнитивные нарушения, связанные со старением».Что такое кишечный микробиом. Это сложная экосистема микроорганизмов (бактерий), которая определяет ряд функций кишечника и взаимодействует с иммунной системой, метаболизмом. Для здоровья важно, чтобы кишечник содержал определенную долю полезных бактерий: они поддерживают целостность кишечного барьера, помогают предотвратить рост вредных бактерий – это улучшает защиту организма от внешних инфекций, что увеличивает продолжительность его жизни.По данным Национального института старения, микробиом кишечника человека претерпевает специфические изменения на протяжении всей жизни – наиболее интенсивно это происходит на этапах от младенчества до трех лет и в позднем взрослом возрасте. Исследователи установили, что взрослые люди, чей кишечник отличается более разнообразной средой, демонстрируют при старении лучшую подвижность, реже нуждаются в приеме лекарств. Также у них значительно снижен риск преждевременной смерти.Что делать. Один из лучших доступных способов добиться здоровой кишечной микрофлоры является сбалансированный рацион, богатый клетчаткой, и продуктами, содержащими пробиотики и пребиотики. Специалисты рекомендуют включить в рацион минимум пять продуктов, улучшающих функционирование и состояние кишечника.Ферментированные овощи.Йогурты с живыми культурами.Бобовые.Бананы.Семена льна.