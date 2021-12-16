Шоколадный напиток помогает защититься от смертельного заболевания сердца

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Ингредиенты горячего шоколада положительно влияют на функции сердца.Сердечный приступ (инфаркт миокарда) происходит, когда часть сердечной мышцы не получает достаточного количества крови. Чем больше времени проходит без лечения для восстановления кровотока, тем сильнее поражается сердце – это увеличивает риск смертельного исхода. Основной причиной сердечного приступа является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Шоколадный напиток, – если пить его в умеренных количествах, – помогает защититься от возникновения потенциально опасного для жизни заболевания сердца.О том, что употребление горячего шоколада обеспечивает профилактику сердечного приступа, заявили ученые Дюссельдорфского университета. Их испытуемые, люди возрастом от 35 до 60 лет, частично пили во время испытаний напиток, содержащий компоненты какао (флавонолы), частично – напиток-плацебо. В результате было сделано заключение, что употреблявшие напиток с флаванолами, имели более низкое кровяное давление, более низкий уровень холестерина и меньшую жесткость артерий, чем другие участники.Исследователи заявили, что«вещества, содержащиеся в какао, горячем шоколаде, помогают взрослым людям поддерживать свое сердце и кровообращение в хорошем рабочем состоянии».По их мнению, регулярное потребление такого напитка снижает риск ишемической болезни сердца и потенциально смертельного сердечного приступа.Также ученые отмечают, что у людей, употребляющих богатый какао-флаванолами напито, кровеносные сосуды лучше переносят напряжение, вызываемое психическим стрессом. Они допускают, что какао положительно влияет на мембранный слой клеток – эндотелий, выстилающий полости сердца и сосудов. Эксперты поясняют, что когда эндотелий находится в оптимальном состоянии, это снижает риск заболеваний периферических сосудов, инсульта, сердечных заболеваний, диабета, почечной недостаточности, тромбоза, а также тяжелых вирусных инфекционных заболеваний.