4 идеальных упражнения для облегчения боли в ногах

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Если вы действительно хотите облегчить боли в ногах, то ключевым моментом при выполнении данных физических упражнений является их регулярность, то есть ваше постоянство.Необходимо выполнять их ежедневно, и тогда вы сможете получить желаемый результат.Четыре упражнения для облегчения боли в ногахБоли в ногах появляются, как правило, по двум причинам:Усталость в течение дня, связанная, главным образом, с наличием варикозного расширения вен.Мышечный дискомфорт после продолжительной или очень интенсивной тренировки.В первом случае появляются такие симптомы, как тяжесть, боль, зуд, в наиболее тяжелых проявлениях — чувство покалывания.Мышечная же боль иная, не столь угнетающая, но иногда выполнить некоторые движения становится просто невозможно…Боли в ногах можно облегчить не только в состоянии покоя или экстремальными нагрузками, лимфодренаж и различные массажи тоже весьма эффективны.А еще эти методы можно дополнить специальными упражнениями на растяжку.Расслабьте мышцы и разгрузите вены при помощи специального комплекса тренировок, состоящего из 4 упражнений. Они идеально подойдут для облегчения боли в ногах.Это займет всего несколько минут вашего времени, так что вы вполне комфортно сможете сделать это, прямо не выходя из дома.Какие упражнения подходят для облегчения боли в ногах?Упражнения на растяжкуРасслабляющие упражненияПилатесЙога4 упражнения на растяжку, которые помогут успокоить боль в ногах1. Вверх по стенеЭто упражнение способствует так называемому венозному возврату в ногах, что делает его невероятно полезным и эффективным, если у вас появились боли.Учитывая вертикально приподнятое положение ног (как на фото), циркуляция крови улучшится, а это, в свою очередь, в значительной степени облегчит боль.Что вам понадобится?Коврик для фитнеса (пенка) или подушкаКак выполнять упражнение?Примите положение лежа на полу, под поясницу положите подушку, а ноги вытяните вверх по стене.Ягодицы должны быть плотно прижаты к полу.Начинайте выполнять шаги ногами вниз по стене и вверх (в течение 1 минуты), затем отдохните 1 минуту и повторите снова.Выполните 5 повторений (с течением времени можете увеличить это количество).2. Подъем ногиЭто несложное физическое упражнение эффективно снимает мышечную боль в ногах.Еще оно обеспечивает расслабление всех анатомических структур, а потому вы сможете обрести полный контроль над болью, которая появляется так внезапно.Что вам понадобится?1 мягкий коврикКак выполнять упражнение?Расслабьтесь, примите положение лежа на боку (на коврике).Поддерживайте свое тело в равновесии при помощи правой руки (обопритесь ею о коврик) и начинайте выполнять подъемы правой же ноги.Очень медленно поднимайте, а затем опускайте свою ногу.Выполните минимум 10 повторений, отдохните 1 минуту и повторите упражнение другой ногой.3. БабочкаЧтобы облегчить или и вовсе избавиться от боли в ногах, необходимо растянуть мышцы во всех направлениях.Дело в том, что сокращение мышц (какой бы ни была его причина) всегда будет лишь усиливать боль. А потому очень важно научиться правильно выполнять растяжку и забыть, наконец, о том, что такое боли в ногах.Что вам понадобится?1 мягкий коврикКак выполнять упражнение?Примите положение лежа на боку (на коврике), ноги согнуты в коленях.Положите голову на руку или на предплечье, если вам так удобнее.Напрягите мышцы живота и одновременно выполняйте открывание и закрывание верхней ноги (согнутой в колене).Выполните 20 повторений, отдохните и повторите упражнение другой ногой.4. Полет птицыЭто полноценное упражнение: в нем сочетается эффект от растяжки и от расслабления мышц.Это отличный способ быстро вернуть легкость своим ногам и избавиться от неприятных болевых ощущений.Что вам понадобится?1 мягкий коврикКак выполнять упражнение?При помощи рук и согнутого колена вытяните правую ногу вперед так, чтобы пятка оказалась под левым бедром (как на фото сверху).Выполните 10 или 20 повторений этого движения (медленно и с перерывами между ними). Помните, что важно не поскорее закончить, а хорошенько растянуть все мышцы ног.Отдохните и повторите упражнение другой ногой.Помните также, что единичные тренировки раз в месяц не дают результата. Так что если у вас болят ноги и вы хотели бы избавиться от этих ощущений, то залог успеха — в вашем постоянстве.Каждое из перечисленных выше упражнений принесет вам заметное облегчение состояния. Эффект будет длиться какое-то время, затем упражнения нужно будет повторить.Обязательно попробуйте и убедитесь сами, что они «работают»