"Массовая иллюзия": диетолог рассказала о распространенной ошибке в питании

Диетолог Елена Мотова назвала одну из самых распространенных ошибок в питании.По словам специалиста, все больше в обществе распространяются ложные, не имеющие доказательной базы советы относительно продуктов, от которых следует оказаться. Так, часто можно встретить советы относительно того, как определенный продукт, съеденный в определённое время в обозначенном количестве способен улучшить иммунитет, вывести токсины и тому подобное. Однако это не более, чем заблуждение.«Подобные советы пользуются спросом потому, что существует массовая иллюзия о существовании идеального рациона с четко выверенным временем приема пищи и категоричным императивом, сколько и чего „вешать в граммах“. Каким-то магическим образом эта схема должна работать у всех и каждого», — пояснила эксперт.На самом деле, как говорит диетолог, в здоровом подходе к построению рациона нет безапелляционных запретов, поэтому не стоит упрекать себя каждый раз, когда употребляется якобы неидеальная пища.Гораздо продуктивнее постепенно выстраивать здоровое пищевое поведение с учетом индивидуальных потребностей и особенностей, не загонять себя в жесткие рамки, а также вносить разнообразие в семейное меню.