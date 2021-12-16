Диетолог назвала БАДы для улучшения работы головного мозга
"Мозгу тяжело из-за повышенного напряжения в предновогодний период, поэтому можно помочь ему путем употребления биологически активных добавок. Сегодня на рынке достаточно много препаратов, которые повышают эффективность работы мыслительного органа — от классических витаминов до ежовика гребенчатого", — отметила Круглова.
Главный помощник для эффективной работы мозга — это, по словам Кругловой, омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. БАДы с содержанием таких кислот помогают в формировании новых мембран в нервных клетках, из которых состоит мозг. Кроме того, омега-3 кислоты защищают организм от воспалительных процессов, которые могут серьезно вредить мозгу.
Необходимая для правильной работы мозга аминокислота — глицин — является эффективной только при длительном употреблении, т.к. глицин имеет накопительный эффект. Нужно понимать, что это заменяемая кислота, то есть, организм производит ее самостоятельно при условии правильного и сбалансированного питания.
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