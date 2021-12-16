Диетолог назвала БАДы для улучшения работы головного мозга

Зимнее время года, стресс из-за дедлайнов в конце года и ожидание новогодних праздников создают повышенную нагрузку на головной мозг, в результате чего эффективность его работы может снижаться. Для того, чтобы улучшить работу мозга, а также преодолеть усталость и головную боль, следует употреблять БАДы — заявила диетолог и нутрициолог Наталья Круглова. Эксперт рассказала информационно-обозревательному журналу "Слово и Дело", какие БАДы помогут мозгу."Мозгу тяжело из-за повышенного напряжения в предновогодний период, поэтому можно помочь ему путем употребления биологически активных добавок. Сегодня на рынке достаточно много препаратов, которые повышают эффективность работы мыслительного органа — от классических витаминов до ежовика гребенчатого", — отметила Круглова.Главный помощник для эффективной работы мозга — это, по словам Кругловой, омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. БАДы с содержанием таких кислот помогают в формировании новых мембран в нервных клетках, из которых состоит мозг. Кроме того, омега-3 кислоты защищают организм от воспалительных процессов, которые могут серьезно вредить мозгу.Необходимая для правильной работы мозга аминокислота — глицин — является эффективной только при длительном употреблении, т.к. глицин имеет накопительный эффект. Нужно понимать, что это заменяемая кислота, то есть, организм производит ее самостоятельно при условии правильного и сбалансированного питания.