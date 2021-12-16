Специалисты назвали скрытые источники сахара, опасные для здоровья
Диетологи напоминают о вредном воздействии сахара на организм. Речь идет не только о чистом рафинированном сахаре, он есть во многих продуктах, именно эти скрытые источники стоит учитывать, планируя свою диету.
"Повышенное потребление сахара – просто бич нашего времени. Последствия такого поведения для здоровья сложно переоценить. Важно понимать, что добавленные сахара – это целая группа веществ. И все они в рационе нежелательны", – говорит диетолог Светлана Зеленцова.
По словам специалиста, высокое потребление сахара сопряжено с повышенной калорийностью рациона, а значит и с избыточной массой тела. Постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет 2 типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака.
Важно обращать внимание и на скрытые источники сахара:
хлеб;
промышленные соусы;
полуфабрикаты;
йогурты и творог;
каши быстрого приготовления;
мюсли;
сухие завтраки;
консервированные овощи и фрукты;
соки и нектары;
прохладительные и алкогольные напитки.
Часто на этикетке сахар в них будет называться иначе (инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущенный сок тростника и т.д).
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