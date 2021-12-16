Специалисты назвали скрытые источники сахара, опасные для здоровья

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Постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему.Диетологи напоминают о вредном воздействии сахара на организм. Речь идет не только о чистом рафинированном сахаре, он есть во многих продуктах, именно эти скрытые источники стоит учитывать, планируя свою диету."Повышенное потребление сахара – просто бич нашего времени. Последствия такого поведения для здоровья сложно переоценить. Важно понимать, что добавленные сахара – это целая группа веществ. И все они в рационе нежелательны", – говорит диетолог Светлана Зеленцова.По словам специалиста, высокое потребление сахара сопряжено с повышенной калорийностью рациона, а значит и с избыточной массой тела. Постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет 2 типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака.Важно обращать внимание и на скрытые источники сахара:хлеб;промышленные соусы;полуфабрикаты;йогурты и творог;каши быстрого приготовления;мюсли;сухие завтраки;консервированные овощи и фрукты;соки и нектары;прохладительные и алкогольные напитки.Часто на этикетке сахар в них будет называться иначе (инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущенный сок тростника и т.д).