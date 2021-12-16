Прививать от ковида будут без уколов

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Учёные из Кембриджского университета изобрели новый способ проведения прививок за счёт сжатого воздуха. Он не требует проколов кожи иголками и подойдёт для людей, которые боятся инъекций.Специальный вакцинатор для проведения прививок от коронавируса, не использующий иглы, поможет людям, имеющим фобию перед инъекциями. Это устройство применяет интенсивный поток воздуха, с помощью которого раствор проникает через кожу и обеспечивает защиту широкого уровня против всех нынешних и будущих вариантов коронавируса. Вакцину разработал профессор Джонатан Хили из Кембриджского университета.Сейчас устройство активно испытывают на добровольцах. Данная технология также поможет предсказать, как будет мутировать вирус, что даст возможность разработать и усовершенствовать будущее варианты прививок. По мере появления новых вариантов иммунитет привитого человека ослабевает, поэтому людям нужны новые технологии.Крайне важно продолжать усовершенствовать всё новое поколение вакцин, которые удержат людей в безопасности перед будущими вирусными угрозами. Новая методика инновационная и в том, как она заряжает иммунную систему, обеспечивая её более широким уровнем защиты от всех угроз, и в том, как проводится инъекция. Это первый шаг на пути создания универсальной коронавирусной вакцины.