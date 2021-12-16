Названы способы справиться со стрессом и успокоить нервы

Важно понимать, что стало причиной стресса.В современном мире стресс присутствует в жизни каждого. Для многих это состояние стало нормальным и перешло в хроническое.Но нельзя забывать какую опасность он несет:— заболевания миокарда и сосудистой системы,— сбои в функционировании нервной системы,— заболевания пищеварительного тракта,— эндокринные патологии (сахарный диабет),— опорно-двигательные нарушения,— кожные проблемы (псориаз, экзема),— аллергические реакциии,— проблемы с репродуктивной системы.Стресс повышает уровень кортизола. Повышается жировая масса и возникает инсулинорезистентность.Специалисты ВОЗ считают, что 45 % всех заболеваний связано со стрессом. Женщины страдают этим чаще, чем мужчины, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.Основные причины стресса и синдрома хронической усталости:Слишком длинный рабочий день и короткий сон, гиподинамия, неправильное питание.Информационный перегруз.Нарушение со стороны иммунной системы и эндокринные патологии.Загрязнение окружающей среды, электромагнитные волны, пыль.Стадии стресса:Реакция тревоги.Стадия сопротивляемости.Стадия истощения. Эту стадию стоит разобрать отдельно.— Чрезмерная усталость после минимальной физической нагрузки.— Проблемы с пробуждением.— Ощущение полного упадка сил после 18:00.— Чувствительность к низкой температуре, мерзлявость.— Усиление ПМС.— Депрессия, ухудшение памяти, снижение либидо, тревожность.— Тяга к сладкому.— Общая слабость и головокружение.Как помочь себе справиться1. Коррекция питания и регулярные физические нагрузки.2. Саморегуляция и релаксация.3. Дыхательные техники.4. Восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов.Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, обратитесь к врачу и нутрициологу.