Названы способы справиться со стрессом и успокоить нервы
В современном мире стресс присутствует в жизни каждого. Для многих это состояние стало нормальным и перешло в хроническое.
Но нельзя забывать какую опасность он несет:
— заболевания миокарда и сосудистой системы,
— сбои в функционировании нервной системы,
— заболевания пищеварительного тракта,
— эндокринные патологии (сахарный диабет),
— опорно-двигательные нарушения,
— кожные проблемы (псориаз, экзема),
— аллергические реакциии,
— проблемы с репродуктивной системы.
Стресс повышает уровень кортизола. Повышается жировая масса и возникает инсулинорезистентность.
Специалисты ВОЗ считают, что 45 % всех заболеваний связано со стрессом. Женщины страдают этим чаще, чем мужчины, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Основные причины стресса и синдрома хронической усталости:
Слишком длинный рабочий день и короткий сон, гиподинамия, неправильное питание.
Информационный перегруз.
Нарушение со стороны иммунной системы и эндокринные патологии.
Загрязнение окружающей среды, электромагнитные волны, пыль.
Стадии стресса:
Реакция тревоги.
Стадия сопротивляемости.
Стадия истощения. Эту стадию стоит разобрать отдельно.
— Чрезмерная усталость после минимальной физической нагрузки.
— Проблемы с пробуждением.
— Ощущение полного упадка сил после 18:00.
— Чувствительность к низкой температуре, мерзлявость.
— Усиление ПМС.
— Депрессия, ухудшение памяти, снижение либидо, тревожность.
— Тяга к сладкому.
— Общая слабость и головокружение.
Как помочь себе справиться
1. Коррекция питания и регулярные физические нагрузки.
2. Саморегуляция и релаксация.
3. Дыхательные техники.
4. Восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов.
Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, обратитесь к врачу и нутрициологу.
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