Названы способы справиться со стрессом и успокоить нервы

Важно понимать, что стало причиной стресса.

В современном мире стресс присутствует в жизни каждого. Для многих это состояние стало нормальным и перешло в хроническое.

Но нельзя забывать какую опасность он несет:

— заболевания миокарда и сосудистой системы,

— сбои в функционировании нервной системы,

— заболевания пищеварительного тракта,

— эндокринные патологии (сахарный диабет),

— опорно-двигательные нарушения,

— кожные проблемы (псориаз, экзема),

— аллергические реакциии,

— проблемы с репродуктивной системы.

Стресс повышает уровень кортизола. Повышается жировая масса и возникает инсулинорезистентность.

Специалисты ВОЗ считают, что 45 % всех заболеваний связано со стрессом. Женщины страдают этим чаще, чем мужчины, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Основные причины стресса и синдрома хронической усталости:

Слишком длинный рабочий день и короткий сон, гиподинамия, неправильное питание.
Информационный перегруз.
Нарушение со стороны иммунной системы и эндокринные патологии.
Загрязнение окружающей среды, электромагнитные волны, пыль.

Стадии стресса:

Реакция тревоги.
Стадия сопротивляемости.
Стадия истощения. Эту стадию стоит разобрать отдельно.

— Чрезмерная усталость после минимальной физической нагрузки.

— Проблемы с пробуждением.

— Ощущение полного упадка сил после 18:00.

— Чувствительность к низкой температуре, мерзлявость.

— Усиление ПМС.

— Депрессия, ухудшение памяти, снижение либидо, тревожность.

— Тяга к сладкому.

— Общая слабость и головокружение.

Как помочь себе справиться

1. Коррекция питания и регулярные физические нагрузки.

2. Саморегуляция и релаксация.

3. Дыхательные техники.

4. Восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов.

Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, обратитесь к врачу и нутрициологу.
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