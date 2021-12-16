Напиток для завтрака, который надолго снизит уровень сахара в крови: молоко

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Молоко с высоким содержанием белка, выпитое на завтрак, поможет снизить уровень глюкозы в крови и проконтролировать её уровень до самого вечера, сообщили британские медики. Для профилактики диабета очень важно не допускать скачков сахара.Сахарный диабет второго типа принимает масштабы эпидемии, предупреждают врачи. Чтобы не допустить его развития, нужно следить за своим рационом.Специалисты изучили, как молоко, выпитое утром, влияет на уровень сахара в крови, а также на чувство сытости. Это важный показатель - после «правильного» завтрака вы не пойдете к холодильнику уже через час. Если съесть утром быстрые углеводы, то уровень глюкозы в крови не просто поднимется, а подскочит, потом также резко «рванет» вниз, и вы почувствуете голод. Такие качели вредны с точки зрения развития диабета.Молоко, говорится в исследовании, снижает концентрацию глюкозы, даже если пить его после какой-либо пищи. Всё дело в высоком количестве белка, влияющем на снижение аппетита вплоть до обеда. То есть при втором приёме пищи вы не наброситесь на еду, набрав сразу пять блюд.Переваривание белков молочной сыворотки и казеина в молоке высвобождает желудочные гормоны, замедляющие пищеварение и усиливающие чувство сытости.— Наше исследование подтверждает важность качественного натурального молока во время завтрака для медленного усвоения углеводов и поддержания низкого уровня сахара в крови, — отметили специалисты.Сахарный диабет — заболевание, при котором в крови больного происходит резкий скачок уровня сахара. Различают четыре типа этого заболевания: преддиабет, гестационный диабет, диабет 1 и 2 типа.Симптомы сахарного диабетапостоянное чувство жажды,металлический привкус во рту,вы два-три раза встаете ночью, чтобы сходить в туалетпостоянное чувство голода и потребность в сладком,похудение либо увеличение веса,зуд кожных покровов, ступней, ладоней,плохо заживают любые царапины и раны,выпадение волос,постоянная слабость и сонливость,частые стоматиты и болезни пародонта,ухудшение зрения.Как предотвратить развитие диабетаНа начальной стадии диабета симптомов практически незаметно. Всем взрослым пациентам, достигшим 40 лет, рекомендуется ежегодно сдавать кровь на сахар, чтобы вовремя диагностировать начало заболевания.Больные диабетом чаще других болеют грибковыми инфекциями. Из-за ослабленности организма эти инфекции быстрее поражают таких пациентов, и на его полное излечение требуется больше времени и усилий. Поэтому частый грибковые инфекции должны насторожить.