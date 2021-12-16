С коронавирусом будут бороться с помощью химиотерапии

Эксперты Центра имени Гамалеи подали патент на препарат, который будет лечить от коронавируса посредством химиотерапии. Вполне возможно, что он войдёт в клиническую практику уже в ближайшее время.Молекулярный докинг применили эксперты Центра имени Гамалеи при разработке формулы вещества, способного ингибировать РНК-полимеразу COVID-19. Этот механизм и будет являться основным в новом химиотерапевтическим препарате. Методика молекулярного моделирования позволяет использовать так называемую конформацию молекулы.Этим словом называют особое пространственное расположение атомов в молекулах. К счастью, оно подвергается внешним изменениям, и учёные таким образом настраивают лекарства на оптимальную эффективность. После такой настройки препарат быстро взламывает защиту вируса и в кратчайшие сроки уничтожает его, не позволяя патогену причинить ущерб организму.Эксперты из Центра имени Гамалеи в поисках необходимой им молекулы испытали свыше 500 000 различных соединений, отобрав из них около 30. В дальнейшем они будут подвергнуты специфической модификации, после которой в распоряжении учёных останется не более трёх соединений. Не исключено, что в итоге задействуют всего одно, демонстрирующее самый высокий эффект при связывании с выбранной мишенью, то есть в процессе воздействия на конформацию молекулы. Оно будет способно подавлять процесс репликации зловредного вируса в клеточных культурах. Именно на этом и будет основана действие химиотерапевтического препарата против коронавируса, как поведал академик Александр Гинцбург.