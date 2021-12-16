Дефицит витамина B12 может приводить к депрессии у пожилых

Ирландские ученые выяснили, что дефицит витамина B12 удваивает вероятность развития депрессии у пожилых людей. Исследование опубликовано в престижном издании British Journal of Nutrition.В12 важен для правильного формирования эритроцитов, работы нервной системы и синтеза ДНК. Если человек не получает это вещество в достаточном количестве с пищей или добавками, то может развиться ряд неприятных симптомов: усталость, слабость, запор, потеря аппетита и веса. Также наблюдаются дезориентация и ухудшения памяти — вплоть до деменции.Пожилые люди особенно восприимчивы к дефициту этого витамина. Это происходит из-за того, что с возрастом организм синтезирует меньше соляной кислоты, что затрудняет усвоение В12. В связи с этим дефицит также может возникнуть у людей с желудочно-кишечными расстройствами, такими как целиакия или болезнь Крона.Нынешнее исследование показывает, что недостаток В12, если его не лечить в течение 4 лет, приводит к депрессии у пожилых людей. Риск развития расстройства повышается на 51%.Ученые также проверили, оказывает ли подобное влияние витамин В9 — фолиевая кислота. Однако дефицит этого вещества не сказался на психологическом состоянии пациентов. Этот витамин также играет важную роль в формировании и работе нервной системы.Избежать дефицита витамина В12 помогут яйца. Этот продукт содержит много белков и других ценных веществ. Одно яйцо содержит около 7% суточной порции В12. Также на помощь придет молоко: одна чашка которого может покрыть 18% потребности в витамине. Богаты веществом и морепродукты, также ученые рекомендуют говяжью печень.Часто дефицит В12 возникает у вегетарианцев, которые не употребляют продуктов животного происхождения. Им стоит следить за уровнем витамина и пить добавки, в случае дефицита.Самое опасное последствие нехватке В12 — это анемия. Она также может развиваться при дефиците других витаминов группы В, включая фолиевую кислоту. Считается, что восполнять нехватку витаминов нужно как можно раньше, чтобы избежать необратимых последствий для организма.