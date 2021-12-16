Аппендицит надо лечить антибиотиками

Первой линией терапии неосложненного аппендицита должны быть антибиотики, а вовсе не скальпель хирурга. К такому выводу пришли исследователи из Университета Дьюка в США.Для большинства врачей острый аппендицит всегда был показанием к проведению одной из самых простых и распространенных хирургических операций аппендэктомии. Однако ученые из США обнаружили доказательства того, что в большинстве случаев с лечением аппендицита отлично справляются антибиотики. И класть пациента на стол хирурга нужно только в том случае, если этот аппендицит осложнённый.Наблюдения показали, что антибиотики справляются с 70% случаев аппендицита. А вот аппендэктомия, которая в последние годы выполняется лапароскопическим путем, то есть без традиционных разрезов в брюшной полости, является окончательным вариантом для пациентов с очень сильно воспалённом аппендиксом и другими факторами, повышающими риск разрыва этого отростка, который может спровоцировать гнойный перитонит.Острый аппендицит остаётся самой распространённой в мире неотложной хирургической операцией на брюшной полости, с которой сталкивается приблизительно один взрослый из каждой тысячи. До недавнего времени хирургия оставалась безальтернативным методом лечения. Но теперь терапевты окончательно убедили всё медицинское сообщество в том, что лекарства справляются с этой задачей лучше.