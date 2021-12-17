Врач называет «худший вариант завтрака» для иммунитета

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Доктор медицины Кортни Д'Анджело: на завтрак мы должны получать белок и клетчатку.Когда речь заходит об укреплении иммунитета, то необходимо учитывать сразу многие факторы – мы должны достаточно спать, не подвергаться хроническому стрессу, поддерживать определенный уровень физической активности, сбалансированно питаться. Доктор Д'Анджело настоятельно советует с этой целью правильно завтракать.Врач констатирует, что многие люди употребляют с первым приемом пищи продукты, которые на самом деле являются «худшим вариантом завтрака» по отношению к иммунитету. Такой едой эксперт считает изделия из белой рафинированной муки – печенье, бисквиты, блины, булки, вафли и т. п.«Чтобы начинать свой день с пользой для иммунитета, следует избегать блюд, содержащих добавленный сахар, обедненных белком и клетчаткой. Такая пища – худший вариант завтрака для организма», - подчеркивает специалист.Изделия из белой муки практически лишены белка и клетчатки. К тому же часто употребляются в сопровождении калорийных и сладких дополнительных ингредиентов – сгущенного молока, сливок, джема или варенья, крема. В результате организм перегружается добавленным сахаром и жиром, его поджелудочная железа и печень работают на износ – все это угнетает иммунную систему.«Продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов поднимают уровень глюкозы в крови, что может усиливать воспаление и вести к ослаблению иммунной системы из-за того, что организм переутомляется и не получает необходимых питательных веществ, необходимых для функционирования», - говорит доктор Д'Анджело.Врач подчеркивает: на завтрак нужно есть достаточно белка, клетчатки. Чтобы совсем не отказываться от блинов или рогаликов, медик рекомендует использовать при их приготовлении протеиновый порошок, готовую клетчатку, а также употреблять их вместе с яичным белком, свежими овощами, ягодами, несладкими фруктами. Но даже таким образом не следует завтракать регулярно или часто – нужно предпочитать более здоровые варианты.