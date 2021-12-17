Группа крови влияет на склонность к раку, диабету и даже на переносимость вакцинации

Исследования, касающиеся взаимосвязи группы крови и склонностью к заболеваниям, ведутся давно. Их результаты противоречат друг другу, часто спорны, но интересны. Обладателям какой группы крови повезло больше других?Как рассказал изданию «Доктор Питер» врач-кардиолог Владимир Подхомутников, хуже остальных переносят прививки обладатели первой и третьей группы крови.Первая группа характеризуется высокой чувствительностью к прививкам, и у её обладателей в первые три дня после вакцинации может отмечаться повышение температуры, раздражительность и вялость.Неплохо переносят поствакцинальный период имеющие вторую группу. У них чувствителен желудок и кишечник, поэтому пероральная вакцинация может вызвать негативную реакцию.При третьей группе крови часто наблюдается плохая реакция на прививки, как и при первой. У обладателей четвёртой группы негативные реакции на прививки обычно не регистрируют, однако им тоже не рекомендуются пероральные вакцины.Группа крови, дающая «неуязвимость» перед раком и коронавирусомКак рассказали учёные из медицинского факультета Каролинского института (Швеция), группа крови влияет на предрасположенность к развитию рака. В своем масштабном исследовании эксперты изучили тысячи медицинских карт, сопоставляя диагноз и группу крови. Исследование длилось 25 лет.Владельцы второй группой крови могут нейтрализовать риск развития онкологии с помощью здорового образа жизни успешнее других, отметили ученые.В исследовании американских ученых сообщается, что у людей со второй группой крови есть повышенный риск развития рака желудка. А при третьей и четвёртой группах имеется риск развития рака поджелудочной железы. Обладатели первой группы крови заболевают раком реже остальных, для них высок риск развития рака органов ЖКТ.Китайские ученые сообщили, что наиболее благоприятный прогноз при уже имеющемся раке желудка бывает у обладателей четвёртой группы крови. Самый негативный - у людей со второй группой.Не рассматривайте свою группу крови как приговор, советуют медики. В каждом случае предрасположенность к одной болезни компенсируется чем-то другим.По данным французских экспертов, обладатели первой группы имеют отличительные показатели в работе мозга, их память практически не ухудшается с возрастом. Еще таким людям не грозят инсульты и сердечные приступы. Специалисты назвали первую группу крови «самой сильной»: она якобы имеет более низкую свертываемость, а это снижает нагрузку на мозг и сердце.Что касается коронавируса, то больше других заразиться им рискуют обладатели второй группы, рассказали российские ученые. Известный вирусолог Феликс Ершов неоднократно отмечал, что это происходит из-за особенностей их системы интерферона.Группа крови и диабет у женщинПо сравнению с женщинами с первой группой крови, женщины со второй группой на 10% более склонны к развитию сахарного диабета 2-ого типа, а с третьей группой - на 21%, говорится в исследовании британских медиков.