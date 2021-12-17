Диетолог Королева напомнила о высокой калорийности алкоголя

Диетолог Маргарита Королева: по калорийности алкоголь уступает только абсолютному жиру.В интервью диетолог напомнила о высокой калорийности алкоголя, сказав, что его употребление в новогодние праздники может плохо сказаться на фигуре. Королева уточнила, что при метаболизации печенью калорий, содержащихся в спиртных напитках, растет содержание гликогена.«В этом случае все остальные калории даже из условно полезных закусок не найдут выхода», - сказала эксперт агентству «Москва».По словам Маргариты Королевой, употребление алкоголя вполне способно быть причиной жировых отложений на животе и спине. Вдобавок, оно способствует повышению аппетита и перееданию.