Недавно переболевшие коронавирусом защищены от Омикрона

Если вы перенесли COVID-19 в последние 6 месяцев, то сейчас обладаете относительно высоким уровнем защиты от штамма Омикрон. Такой вывод сделал профессор Тим Спектор - ведущий эпидемиолог Великобритании.Один из самых влиятельных мировых эпидемиологов профессор Тим Спектор заявил, что переболевшие в последние полгода коронавирусом люди относительно хорошо защищены от штамма Омикрон. Это важное заявление, если учесть вал информации о том, что многие вакцины вообще не дают никакой защиты против этой мутации коронавируса. Доказательства из Южной Африки показывают, что штамм в три раза чаще повторно заражает людей, чем предыдущие версии коронавируса, даже при наличии относительно высокого иммунитета.Однако крупное по масштабам британское исследование показывает, что у перенесших болезнь в последние полгода сохраняется повышенный уровень антител. Профессор Спектор заявил, что не наблюдает среди заболевающих коронавирусом из-за штамма Омикрон большого количества пациентов, которые успели переболеть коронавирусом в последние 6 месяцев. А это значит, что перенесённая болезнь дает защиту.Учёный также подчеркнул, что исчерпывающего количество данных по поводу штамма Омикрон ещё нет, необходимо больше информации для того, чтобы выяснить некоторые особенности этой версии коронавируса. При этом он не уточнил, даёт ли большую защиту перенесённая болезнь или вакцинация в последние 6 месяцев. Однако есть доказательства того, что две дозы прививки обеспечивает защиту на уровне не выше 30% от симптоматической версии коронавируса.