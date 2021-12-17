Омикрон может и не быть более щадящим

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Главный врач Великобритании профессор Крис Уитти призывает осторожно оценивать показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом из Южной Африки. Уровень заболеваемости здесь рвется к новым рекордам, но вспышка уже достигла своего пика в самой пострадавшей провинции Гаутенг.Главный врач Великобритании профессор Крис Уитти сегодня призвал более осторожно оценивать те данные из ЮАР, которые якобы говорят о том, что штамм Омикрон вызывает менее тяжёлую форму коронавируса. Действительно, меньшее количество зараженных ковидом пациентов попадали в больницы Южной Африки, если сравнить статистику по другим волнам. А это породило надежду на то, что новый супер-мутировавший штамм является наименее летальным из всех своих предшественников.Однако профессор Уитти заявил во время пресс-брифинга на Даунинг-стрит, что получаемые цифры из ЮАР ожидаемы, поскольку у страны и без того имеется высокий уровень иммунитета. Она обрела его из-за мощных волн заражений летом этого года, когда на ЮАР обрушился Дельта-штамм. Но того же самого рисунка пандемии, возможно, не будет повторено в Великобритании, поскольку эта страна так сильно от Дельта-штамма не пострадала.По мнению учёного, южноафриканцы имеют более свежий популяционный иммунитет, они отболели относительно недавно. Именно поэтому в их случае заболеваемость является такой низкой, а болезнь проходит в лёгкой форме. Сейчас в распоряжении учёных недостаточно проверенной информации, которая позволяла бы дать ответы на наиболее ключевые вопросы. Они касаются защиты от вакцин и реального течения ковида у жертв Омикрона. Тем не менее, эксперты всё-таки считают, что прививки дадут значительный уровень защиты от тяжелой формы болезни, а бустерные инъекции ещё более увеличат его.