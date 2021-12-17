Врач перечислил продукты, которые никогда не станут есть стоматологи

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Отец кондитера Вилли Вонки, героя фильма "Чарли и шоколадная фабрика", был дантистом, который запрещал мальчику есть сладкое — юному Вонке не позволялось съесть даже одну крохотную конфетку. Конечно, это типичная для кино утрированная ситуация, но существуют ли в реальности продукты, которые никогда не станут есть стоматологи? Об этом информационно-обозревательному журналу "Слово и Дело" рассказал стоматолог-ортопед Сергей Тюрин.Врач заявил, что если говорить о том, что ни в коем случае нельзя есть, чтобы не повредить зубы, то на ум приходят только такие "продукты", как гвозди и куски арматуры. Среди продуктов питания нет таких, которые будут однозначно физически ломать зубы.Однако есть продукты, которые могут навредить зубам, если употреблять их в слишком большом объеме. Например, если есть слишком много сладкого, то можно спровоцировать развитие кариозных бактерий. Если чрезмерно увлечься жесткой растительной пищей, то это приведет к стесыванию зубов."Реальной опасностью для зубов является слишком большое количество сахара в рационе. Потому что чем больше глюкозы в организме, тем более оптимальные условия для патогенных бактерий, которые является причиной кариеса. Сахар сегодня есть почти во всех продуктах, поэтому полностью отказаться от него не выйдет, но снизить объем сладкого вполне реально", — сказал Тюрин.