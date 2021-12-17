Поговорим про здоровых толстых (нежирных) людей. Да, такие люди бывают. Для определения этой группы пациентов в 1982 г. был предложен термин «метаболически здоровое ожирение» (МЗО). В принципе, можно иметь избыток массы тела до 15% и не иметь осложнений. Как правило, это касается преимущественно женщин! Давайте разберемся, как различить здоровый и нездоровый избыток массы тела.В настоящее время у исследователей вы­зывает интерес особый фенотип заболевания, получивший название «метаболически здоровое ожирение» (МЗО). В качестве синонимов исполь­зуются термины «метаболически доброкачествен­ное», «метаболически нормальное», «метаболи­чески защищенное», «инсулинчувствительное», «неосложненное» ожирение, либо «ожирение без факторов сердечно-сосудистого риска».Истин­ное МЗО без клинических и субклинических факторов риска представляет собой достаточно редкое явление, его реальная распространен­ность не может превышать 5-15% среди пациентов с ИМТ > 30 кг/м2 Распространенность ожирения без факторов кардиометаболического риска у женщин со­ставила от 7% (Финляндия) до 28% (Норвегия), у мужчин - от 2% (Финляндия) до 19% (Италия).Среди пациентов с ожирени­ем расценены как метаболически здоровые с уче­том присутствия у них не более одного из 6 факто­ров кардиометаболического риска - повышения показателей артериального давления, уровней триглицеридов, гликемии натощак, СРБ, сниже­ния липопротеинов высокой плотности и чувст­вительности к инсулину.При более строгих кри­териях - отсутствие всех 6 факторов - к группе МЗО было отнесено лишь 16,6% больных ожире­нием. В этой же выборке изменение пороговых значений индекса НОМА от 5,1 до 2,5 привело к сокращению количества пациентов с метаболи­чески нормальным ожирением до 6%.При этом люди одинакового веса и роста могут или быть нездоровыми толстыми или быть здоровыми толстыми. Вот давайте рассмотрим пример: рисунок внизу, две жещины, 34 и 39 лет. Индекс массы тела у обоих выше 30 (ожирение), общая масса тела и жира – одинаковы. Но у левой женщины – здоровое ожирение, а у правой– нездоровое. Уловили уже разницу? Разные фигуры и разное распределение жира. У правой женщины намного больше «плохого», висцерального жира, который и вызывает все проблемы.Я еще раз напомню, что висцеральный и подкожный жир – это абсолютно разные ткание, которые даже разное происхождение имеют. Жир «нижний», «здоровый», подкожный не влияет на воспаление и не провоцирует болезни. Скорее наоборот, защищает от них.Критерии здорового ожирения.1. Сохраненный обмен веществ.Предположительно, сохранная чувствительность к инсулину, высо­кий уровень физической активности и генети­ческие особенности лежат в основе отличий МЗО от метаболически нездорового ожирения. Поэтому уровни инсулина (и чувствительность к нему), лептина, адипонектина и С-реактивного белка должны быть в норме. Нет признаков метаболического синдрома(!).2. Нормальный уровень висцерального жира.Медленно прогрессирующее воспаление жиро­вой ткани выступает ключевым патогенетиче­ским фактором метаболических заболеваний. По сравнению с метаболически нездоровым ожирением фенотип МЗО характеризуется бо­лее благоприятным профилем воспаления в жи­ровой ткани, меньшим объемом висцеральных депо, менее выраженной инфильтрацией ма­крофагами, меньшим размером адипоцитов.Исследования с применением методов визуали­зации показали, что объем висцеральной жи­ровой ткани при МЗО на 50% меньше, чем у па­циентов, имеющих метаболические нарушения. Гипертрофическое ожирение (увеличение раз­мера адипоцитов) более тесно ассоциировано с инсулинорезистентностью, чем гиперпластиче­ское ожирение (увеличение количества жировых клеток).Количество жира на теле человека имеет меньшее значение, чем тип жира и как он распределяется. Считается, что повышенное количество висцерального жира (жир, окружающий внутренние органы) непосредственно связано с увеличением содержания жира в кровотоке, что может приводить к таким распространенным заболеваниям, как гиперлипидемия и диабет, которые не позволяют инсулину передавать энергию из кровотока и использовать ее в клетках.Люди с повышенным уровнем висцерального жира обычно имеют большой живот. Чтобы избежать распространенных заболеваний или повысить иммунитет, необходимо понижать количество висцерального жира до приемлемого уровня.3. Нежирная печень и прочие внутренние органы (как часть висцерального ожирения)Здоровая нежираня печень - это ключ к пониманию здорвого веса! Присутствие эктопического жира как в скелет­ных мышцах, так и в печени у пациентов с МЗО низкое. Низкое содержание жировой ткани в печени расценивается как чрезвычайно надежный индикатор метаболического здоро­вья.Фиброз жировой ткани, определяемый по уровню экспрессии коллагена 6-го типа, сущест­венно меньше выражен при МЗО, что способст­вует более высокой пластичности жировой тка­ни, ее способности к здоровой экспансии. В работе A.D. Ogorodnikova и соавт. (2013) показано, что содержание эпикардиаль- ной, перикардиальной и внутрипеченочной жи­ровой ткани при МЗО меньше, чем у больных ожирением в сочетании с метаболическими на­рушениями.4. Низкий уровень хронического системного воспаления.Патофизиологической осно­вой ожирения и ассоциированных с ним заболе­ваний является хроническое медленно прогрес­сирующее воспаление. Тем не менее не у всех больных ожирением от­мечаются выраженные метаболические нарушения: от 10 до 40% пациентов имеют сохранные показате­ли углеводного обмена, липидного профиля, арте­риального давления.В то же время у 10-27% лиц с нормальной массой тела встречаются инсулино­резистентность и дислипидемия. Так что можно быть жирными и худыми и с нормальной массой тела, но об этом позже.Но! Общий жир не может расти бесконечно, при его значительном избытке он будет переходить в висцеральный. Так что если метаболически здоровые полные люди будут уменьшать физическую активность или начнут есть больше, то они заболеют.Вышло свежеее исследование, в котором принимали участие 58 пар близнецов, и было установлено, что у мужчин активное накопление висцерального жира происходит при достижении 20,6% жира в теле, у женщин по достижении 39,4% (попутно (ну если точнее, то не совсем попутно, так как именно это и было изначальной целью исследования), было сделано заключение, что накопление висцерального жира у взрослых, не является следствием генетической предрасположенности, а скорее является результатом роста общего кол-ва жира в теле).Также учитывая, что %жира в теле определяли при помощи DEXA, а это более точный метод чем по толщине складок или биомпендансом, и данные DEXA всегда выше данных полученных с помощью замеров по складкам или биомпендансом, то по сути результаты этого исследования снова подводят нас к озвучиваемому правилу "не разжираться выше 15% для мужчин".Также с возрастом лишний вес также дает о себе знать: уменьшается физическая активность и замедляется обмен веществ. И хороший жир становится плохим. Проблемы со здоровьем у располневших людей становятся более очевидными после примерно 15 лет. Есть и вовсе мнение, что отсутствие болезней — лишь временное явление, и впоследствии любой человек с ожирением получит обычный букет из диабета, проблем с сердцем и т. д.С этим согласуются данные ряда работ, вроде той, которая недавно была опубликована в Journal of the American College of Cardiology. То есть метаболически здоровое ожирение у таких людей на самом деле не такое уж здоровое и может быть начальной стадией на пути к тяжёлым недугам. Вместе с тем есть данные, которые говорят о том, что «хорошее» и «плохое» ожирение действительно представляют собой два разных физиологических состояниях, и что «хорошее» ожирение не обязательно предшественник «плохого».Безусловно, это не означает, что пациен­ты с метаболически здоровым фенотипом не нуждаются в лечении; чрезмерный вес у многих из них предопределяет развитие остеоартритов, синдрома ночного апноэ и других ослож­нений и ассоциированных заболеваний.Кроме того, МЗО не является стабильным состоянием, у многих больных с течением времени наблю­дается ухудшение метаболических показателей. Как отмечают S.L. Appleton и соавт. (2013), спустя 8 лет после первичного обследования метаболи­ческое здоровье удалось сохранить пациентам, у которых благодаря поддержанию здорового образа жизни не менялись показатели окружно­сти талии.5. Сохраненная физическая активность.Более высокий уровень физической нагрузки ассоциируется с метаболически здоровым фенотипом. Как отмечают S.M. Camhi и соавт. (2013), ка­ждая минута физической активности повышала шансы сохранить метаболическое здоровье на 36%.Оказалось, что если полные люди не забывают про физические нагрузки и держат себя в тонусе, то они не демонстрируют никаких проблем со здоровьем, традиционно связанных с лишним весом, вроде диабета, повышенного уровня холестерина или гипертонии.Опубликованное в журнале European Heart Journal исследование предполагает, что врачи должны при определении рисков для здоровья тучных людей в первую очередь спрашивать их о том, практикуют ли они какие-либо физические нагрузки. Существует большое количество тучных людей, которые оказываются защищенными от этих метаболических осложнений, связанных с ожирением.Благодаря фитнес-режиму они тренируют сердце и другие органы, делая их более прочными и устойчивыми перед заболеваниями". Худые, но при этом неспортивные люди, имеют риск более ранней смерти по сравнению со своими спортивными коллегами.6. Нормальный уровень гемоксигеназы-1 (или HO-1).Она может служить одним из самых ранних маркеров метаболического расстройства. Эти результаты согласуются с данными, полученными Юсси Науккариненом (Jussi Naukkarinen) и его коллегами из Хельсинкского университета, которые выступили в прошлом году с сообщением о том, что здоровое и нездоровое ожирение отличаются в том числе и по уровню воспаления.По-видимому, этот же фермент разделяет здоровый и нездоровый избыточный вес. Правда, авторы работы уточняют, что его уровень у полных людей, пусть и с нормальной инсулиновой чувствительностью, был всё-таки выше, чем у худых. То есть избыточный вес всё-таки не бывает «абсолютно здоровым», и риск диабета при избыточном весе в любом случае повышен.7. Здоровое питание.Некоторые биологически активные компонен­ты, входящие в состав пищи (полифенолы, по­линенасыщенные жирные кислоты, витамины группы A, D, E), благодаря своим антиокси- дантным и противовоспалительным свойствам могут оказывать благоприятное влияние на па­тогенетические факторы ожирения и метаболи­ческого синдрома. Лабораторные и клинические исследования подтвердили положительный эффект ряда нутриентов на дифференциацию адипоцитов, состояние липидного обмена8. Генетическая предрасположенность (отсутствует).Для уточнения механизмов, предопределяющих метаболическое здоровье, ведется поиск генов, регулирующих дифференциацию и пластич­ность адипоцитов, особенности распределения жировой ткани и реакции медленно прогресси­рующего воспаления. У пациентов с МЗО экс­прессия гена протеина-2, разобщающего окис­лительное фосфорилирование, гена рецептора PPAR5 и гена гормонально-зависимой липазы была выше, чем при осложненном ожирении [53].В работе A. Jais и соавт. (2014) показано, что при МЗО в печени и жировой ткани отмечается более низкая экспрессия гена гемоксигеназы-1 - белка, участвующего в реализации окисли­тельного стресса.J. Naukkarinen и соавт. (2014) провели уни­кальное исследование с участием 16 пар моно­зиготных близнецов, дискордантных по мас­се тела (разница в среднем составила 17 кг). Наблюдавшиеся были разделены на 2 группы (по 8 пар близнецов в каждой) в зависимости от состояния метаболического здоровья участни­ков, имевших ожирение.По сравнению со сво­ими здоровыми братьями (сестрами), пациенты с ожирением в сочетании с метаболическими нарушениями имели гораздо более высокое со­держание жира в печени (До 18%), более крупный размер адипоцитов; в подкожной жировой ткани отмечалась низкая экспрессия генов, участвую­щих в обмене короткоцепочечных аминокислот, окислении жирных кислот.Кроме того, в этой подгруппе выявлено нарушение биогенеза мито­хондрий. Участники с фенотипом МЗО по всем указанным параметрам не отличались от своих близнецов.Оказалось, что всех близнецов можно разделить на 2 группы по количеству жира, накопленного в печени. Так, у части ожиревших подопытных с таким же количеством жира в печени, как у худых близнецов, никаких проблем со здоровьем не наблюдалось. У другой части людей (с большим количеством жира в печени) работали гены, провоцирующие появление воспалительной реакции, одновременно подавлялась деятельность митохондрий.По мнению исследова­телей, помимо генов определенный вклад в фор­мирование метаболически здорового фенотипа мог внести и здоровый образ жизни: у близнецов без факторов кардиометаболического риска был более высокий уровень физической нагрузки.Таким образом, ученым удалось охарактеризовать два типа возможного ожирения у человека — здоровое и нездоровое, одним из главных отличий между которыми стало количество и характер жировых отложений в печени.Заключение.Здоровое ожирение – это не миф, а реальное состояние. Но, чтобы подвердить его, необходимо соблюдение всех перечисленных критериев.