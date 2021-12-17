Главы минздравов "Большой семерки" назвали омикрон-штамм самой большой угрозой для здравоохранения

Быстрое распространение "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции — самая значительная угроза для мирового здравоохранения. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделали главы минздравов стран "Большой семерки" по итогам состоявшейся встречи.В сообщении министерства здравоохранения Великобритании, которое председательствует в объединении в текущем году, говорится, что руководители минздравов стран G7 глубоко обеспокоены ростом заболеваемости из-за омикрон-штамма. Появление новой опасной мутации коронавируса стало очень серьезным вызовом для глобальной системы охраны здоровья.Сейчас, как подчеркнули министры, особую важность приобретает коммуникация между министерствами здравоохранения разных стран, которая должна быть расширена и углублена для более эффективного реагирования на вирусную угрозу. Сотрудничество поможет справиться с ситуацией, провоцируемой распространением "омикрона"."Очень важно, чтобы у разных стран был равный доступ к геномному секвенированию, диагностике, клинической медицине и вакцинам — все это поможет справиться с последствиями стремительного распространения нового штамма. Другие важные меры — кампания по бустерной вакцинации, создание новых вакцин и терапевтических средств, а также регулярное тестирование", — отмечается в совместном заявлении министров.