Главы минздравов "Большой семерки" назвали омикрон-штамм самой большой угрозой для здравоохранения
В сообщении министерства здравоохранения Великобритании, которое председательствует в объединении в текущем году, говорится, что руководители минздравов стран G7 глубоко обеспокоены ростом заболеваемости из-за омикрон-штамма. Появление новой опасной мутации коронавируса стало очень серьезным вызовом для глобальной системы охраны здоровья.
Сейчас, как подчеркнули министры, особую важность приобретает коммуникация между министерствами здравоохранения разных стран, которая должна быть расширена и углублена для более эффективного реагирования на вирусную угрозу. Сотрудничество поможет справиться с ситуацией, провоцируемой распространением "омикрона".
"Очень важно, чтобы у разных стран был равный доступ к геномному секвенированию, диагностике, клинической медицине и вакцинам — все это поможет справиться с последствиями стремительного распространения нового штамма. Другие важные меры — кампания по бустерной вакцинации, создание новых вакцин и терапевтических средств, а также регулярное тестирование", — отмечается в совместном заявлении министров.
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