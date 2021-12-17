ТОП-5 привычек, ворующих жизненные силы

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Мелкие неурядицы могут испортить жизнь.Вроде бы ничего трудного не делаем, спим достаточно и не перегружаем себя сверх меры, а такое ощущение, что внутренняя батарейка вот-вот окончательно разрядится – знакомое чувство? Нашу энергию крадет не только работа и серьезные стрессы, но и мелкие причины, о которых мы и подумать не могли. Вот несколько неочевидных причин того, что нам постоянно не хватает энергии.Беспорядок на рабочем столеДа, как бы фантастически это ни звучало, но это так: чем больше вокруг нас хлама и беспорядка, тем меньше у нас энергии. К такому выводу пришли исследователи из Принстонского университета: проведенный ими эксперимент подтвердил, что лишние объекты на рабочем пространстве буквально перегружают наш мозг, заставляя постоянно держать их в фокусе внимания и тем самым мешая сосредоточиться на актуальных задачах. Кстати, хронический беспорядок на кухне способен привести к развитию серьезного стресса и тем самым сподвигнуть нас выбирать вредные, излишне жирные и калорийные продукты.Увлечение энергетикамиДа-да, энергетические напитки, а также напитки с высоким содержанием сахара, давая кратковременный всплеск энергии, впоследствии погружают нас в настоящую энергетическую яму. Фактически, мы получаем быстрый энергетический кредит под очень высокий процент, который приходится возвращать немедленно: сперва уровень сахара в крови резко взлетает (и мы чувствуем прилив сил), а потом так же резко падает, причем намного ниже первоначального уровня. Не живите в долг, не пейте сладких напитков и энергетики!Привычка сутулитьсяСамый простой способ получить прилив энергии – изменить осанку и походку. Как выяснили авторы исследования, опубликованного в журнале Biofeedback, походка и осанка влияют на уровень энергии и даже уровень депрессии. Так, если мы просто ходим в течение двух-трех минут сутулясь, согнувшись и медленно передвигая ноги, мы чувствуем сонливость и грусть. В то же время как энергичная прогулка, во время которой мы активно машем руками, а также следим за осанкой наполняет нас энергией. Так что если чувствуете, что ваши жизненные силы куда-то утекают, проследите за своей осанкой!Недостаток водыДаже небольшое обезвоживание вызывает головные боли, усталость и трудности с концентрацией внимания, а также трудности в решении когнитивных задача. Поэтому важно следить за тем, чтобы каждый день получать достаточно воды и не допускать чувства жажды.Недостаток витаминовНехватка витаминов группы В, магния, а также витамина D может привести к постоянно низкому уровню энергии. Если вы подозреваете, что в вашем рационе может не хватать этих важных веществ, сдайте кровь на определение минеральных веществ и витаминов и в случае выявления дефицита откорректируйте рацион.